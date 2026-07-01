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Malo ko zna da je nekadašnji proslavljeni teniser i muž Lepe Brene, Boba Živojinović, nekada bio prilično blizak sa pokojnom princezom Dajanom.

Naime, ona je redovno pratila Bobine mečeve u sportu i strastveno mu pružala podršku sa tribina. Njihovo poznanstvo, trajalo je godinama. Slobodan Boba Živojinović se jednom prilikom za Kurir prisetio svog odnoda sa Lejdi Di, pa otkrio detalje. Njihov prvi susret dogodio se 1987. godine. Tada je i nastala zajednička fotografija.

1/3 Vidi galeriju Boba Živojinović i princeza Dajana Foto: Kurir, Privatna Arhiva

Bivši teniser ne krije koliko je ponosan što je imao priliku da upozna Lejdi Di. Istakavši da mu je bila velika čast da jedna od najslavnijih ličnosti na svetu tada bude njegova verna podrška. Dajana je u tom periodu već bila u braku s princom Čarlsom, a Boba sa nevenčanom suprugom Zoricom. Iako je imala pristup VIP loži, Dajana je želela da bude sve bliža proslavljenom teniseru, pa ga je podržavala sa običnih tribina.

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia, Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia, Times Newspapers / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Navijala je za mene. Bilo mi je izuzetno drago što me podržava jedna takva žena. Volela je način na koji sam igrao i ponašao se na terenu i sve što ide uz to. Dajana je bila predivna osoba s kojom sam mogao da razgovaram o običnim stvarima. Njena veličina bila je u toj normalnoj komunikaciji. Iznenadio sam se koliko je prirodna žena. Počastvovan sam što sam je poznavao. Naši dugi razgovori svodili su se na priče o svakodnevnim stvarima i našoj deci. Filip je godište njenog mlađeg sina Harija, pa su nam to uglavnom bile teme za razgovor - rekao je Živojinović jednom prilikom za Kurir.

"Bili smo bliski, viđali smo se"

- Ne želim sad da pričam o tome jer ona nije više s nama. Velika je stvar kada na meč dođe da te bodri neko poput nje. Jer se nije dešavalo da neko iz kraljevske porodice navija za tebe s tribina - rekao je Boba za Kurir svojevremeno.

Ovako je Boba izgledao nekada:

1/5 Vidi galeriju Boba Živojinović, fotografije iz mlađih dana Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen

- Nedelju dana pre Vimbldona 1987. održao se humanitarni meč pod njenim pokroviteljstvom. Bio sam jedan od učesnika, pored još nekoliko poznatih tenisera. Tada sam upoznao Ledi Dajanu. U prvom razgovoru pitala me da li sam ja taj teniser koji ima najjači servis. Dobila je potvrdan odgovor. Iduće godine isto se održavao egzibicioni meč, pa je ona opet došla. I ponovo me pitala da li je moj servis i dalje dobar. Tada smo počeli da se družimo i viđamo. Bili smo bliski - pričao nam je Živojinović.

Podsetimo, Boba se kasnije rastao od Zorice i 1992. venčao s Lepom Brenom, a Ledi Di se razvela od Čarlsa i započela vezu s Dodijem el Fajedom. Dajana i njen verenik su 31. avgusta 1997. poginuli u tunelu u Parizu.

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