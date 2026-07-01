RALE SE HITNO OGLASIO NAKON ANINIH VRELIH FOTKI SA DRUGIM MUŠKARCEM! Evo šta je imao da poruči: "Ona mi je to objasnila"
Pevačica Ana Nikolić ponovo je uspela da "zapali" društvene mreže i ostavi mnoge u neverici. Iako je poznato da je u turbulentnoj emotivnoj vezi sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, pevačica je odlučila da malo "začini" stvari i svog partnera napravi ljubomornim.
Ana je na svom Instagram profilu objavila seriju vrelih fotografija na kojima je u strasnom zanosu sa markantnim, crnokosim muškarcem punim tetovaža, koji je ljubi i drži za grudi. Na prvu loptu, mnogi pratioci su pomislili da je Ana u zagrljaju slavnog Mikelea Moronea, zvezde popularnog filma "365 dana".
Rale se oglasio
Međutim, nije reč o novom dečku, već o veštačkoj inteligenciji (AI) kojom se pevačica malo više zanela, menjajući stajlinge, poze i izraze lica kako bi kreirala ove provokativne slike.
Nakon što su fotografije napravile opšti haos, hitno se oglasio njen verenik Rale i raskrinkao celu situaciju.
Umesto da napravi ljubomornu scenu, poznati kompozitor je smireno potvrdio o čemu se radi:
- To je AI slika, tako mi je Ana rekla. Rekla mi je da je neki glumac, ali da je montaža - poručio je za "Telegraf" Rale, stavljajući tačku na nagađanja, te je dodao da zbog toga nije imao apsolutno nikakav razlog za ljubomoru.
"Monotonija ubija"
Iako im je odnos prepun turbulencija o kojima mediji redovno bruje, Rale, koji se inače nedavno oporavljao od operacije srca, istakao je da mu je Ana najveća podrška i u životu i u poslu.
- Ljubav pobeđuje, da nema toga ne bi bilo ni nas, monotonija ubija. Ovako dešava se nešto, ishod je neminovan - to je pomirenje - zaključio je on na kraju.