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Pevačica Ana Nikolić ponovo je uspela da "zapali" društvene mreže i ostavi mnoge u neverici. Iako je poznato da je u turbulentnoj emotivnoj vezi sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, pevačica je odlučila da malo "začini" stvari i svog partnera napravi ljubomornim.

Ana je na svom Instagram profilu objavila seriju vrelih fotografija na kojima je u strasnom zanosu sa markantnim, crnokosim muškarcem punim tetovaža, koji je ljubi i drži za grudi. Na prvu loptu, mnogi pratioci su pomislili da je Ana u zagrljaju slavnog Mikelea Moronea, zvezde popularnog filma "365 dana".

Rale se oglasio

1/3 Vidi galeriju Pevačica Ana Nikolić ponovo je uspela da "zapali" društvene mreže i ostavi mnoge u neverici Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen Instagram

Međutim, nije reč o novom dečku, već o veštačkoj inteligenciji (AI) kojom se pevačica malo više zanela, menjajući stajlinge, poze i izraze lica kako bi kreirala ove provokativne slike.

Nakon što su fotografije napravile opšti haos, hitno se oglasio njen verenik Rale i raskrinkao celu situaciju.

Umesto da napravi ljubomornu scenu, poznati kompozitor je smireno potvrdio o čemu se radi:

- To je AI slika, tako mi je Ana rekla. Rekla mi je da je neki glumac, ali da je montaža - poručio je za "Telegraf" Rale, stavljajući tačku na nagađanja, te je dodao da zbog toga nije imao apsolutno nikakav razlog za ljubomoru.

"Monotonija ubija"

Iako im je odnos prepun turbulencija o kojima mediji redovno bruje, Rale, koji se inače nedavno oporavljao od operacije srca, istakao je da mu je Ana najveća podrška i u životu i u poslu.

1/5 Vidi galeriju Ne mogu nikako da se slože i da lepo žive Foto: Printscreen/Instagram, Shutterstock, Screenshot YT, Nenad Kostić, Kurir, Instagram

- Ljubav pobeđuje, da nema toga ne bi bilo ni nas, monotonija ubija. Ovako dešava se nešto, ishod je neminovan - to je pomirenje - zaključio je on na kraju.