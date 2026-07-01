Slušaj vest

Supruga pevača Darka Lazića, Katarina Lazić, godinama gradi svoju karijeru u fitnesu, te neretko na društvenim mrežama savetuje mnoge žene koje se bore sa viškom kilograma.

Katarina im pomaže u njihovom putu ka zdravim navikama, a osim treninga, ona poseban akcenat stavlja na ishranu. Zato, treba voditi računa o namirnicama, a svojevremeno je objasnila gde žene greše kada drže dijete.

Nije važno vreme obroka

Katarina ističe da vreme obroka nije od tolikog značaja, kao što je izbor namirnica.

1/4 Vidi galeriju Katarina Lazić posvećena treningu Foto: Printsceen, Pritnscreen/Instagram

- Nije bitno kada jedeš, nego šta jedeš. Telo ne zna da li je 8 ujutru ili 8 uveče. Zna samo koje nutrijente si mu dala Ugljeni hidrati su ugljeni hidrati u bilo koje doba radan. Zato nije poenta da se mučiš i ne jedeš posle 18h. Poenta je, da izabereš nutritivniji obrok, da pojedeš pravu količinu ii da telo dobije ono što mu treba - jasno je poručila ona svim ženama na Instagramu.

Neće propasti forma ako se večera kasno

- Ako jedeš ceo dan loše, ne pomaže ako si prestala da jedeš u 18h. Ako ceo dan jedeš dobro, neće ti odjednom propasti forma jer si jela večeru u 20h. Do izbora je - napisala je ona jednom prilikom kada se obraćala pratiocima.

"Mogla bih da živim i da mi on nije muž"

Katarina je jednom, govoreći o svom poslu, otkrila da ne živi na račun svog supruga, ali objasnila i kako se upoznala sa Lazićem.

1/5 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Mogla bih da živim od svog posla i da mi nije suprug Darko Lazić. Darka sam inače upoznala preko sestre. Radili su zajedno i tako se sve desilo. On je moja najveća ljubav, to je tačno - prinznala je ona za Blic nedavno.

BONUS video: