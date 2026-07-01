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Supruga pevača Darka Lazića, Katarina Lazić, godinama gradi svoju karijeru u fitnesu, te neretko na društvenim mrežama savetuje mnoge žene koje se bore sa viškom kilograma.

Katarina im pomaže u njihovom putu ka zdravim navikama, a osim treninga, ona poseban akcenat stavlja na ishranu. Zato, treba voditi računa o namirnicama, a svojevremeno je objasnila gde žene greše kada drže dijete.

Nije važno vreme obroka

Katarina ističe da vreme obroka nije od tolikog značaja, kao što je izbor namirnica.

Katarina Lazić posvećena treningu Foto: Printsceen, Pritnscreen/Instagram

- Nije bitno kada jedeš, nego šta jedeš. Telo ne zna da li je 8 ujutru ili 8 uveče. Zna samo koje nutrijente si mu dala Ugljeni hidrati su ugljeni hidrati u bilo koje doba radan. Zato nije poenta da se mučiš i ne jedeš posle 18h. Poenta je, da izabereš nutritivniji obrok, da pojedeš pravu količinu ii da telo dobije ono što mu treba - jasno je poručila ona svim ženama na Instagramu.

Neće propasti forma ako se večera kasno

- Ako jedeš ceo dan loše, ne pomaže ako si prestala da jedeš u 18h. Ako ceo dan jedeš dobro, neće ti odjednom propasti forma jer si jela večeru u 20h. Do izbora je - napisala je ona jednom prilikom kada se obraćala pratiocima.

"Mogla bih da živim i da mi on nije muž"

Katarina je jednom, govoreći o svom poslu, otkrila da ne živi na račun svog supruga, ali objasnila i kako se upoznala sa Lazićem.

Darko Lazić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Mogla bih da živim od svog posla i da mi nije suprug Darko Lazić. Darka sam inače upoznala preko sestre. Radili su zajedno i tako se sve desilo. On je moja najveća ljubav, to je tačno - prinznala je ona za Blic nedavno.

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28.06.2026. STARS SPECIJAL S02 EP 38 Izvor: Kurir TV