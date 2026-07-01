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Pevačica Sandra Valterović, javnosti poznatija po nadimku Seksi Sandra, svojevremeno je bila veoma aktivna na muzičkoj sceni, a potom se povukla. Dok je nije bilo na sceni, prolazila je kroz turbulentan emotivan život, a o tome je i govorila otvoreno.

Sandra je sada iznenadila svoje pratioce na mrežama gde je pokazala svoje lice bez botoksa i estetskih zahvata.

Foto: Printscreen Instagram

Uvek je isticala da je ponosna na svoj prirodan izgled, a iako je na pragu pete decenije, ističe da je svesna da izgleda bolje od mnogo mlađih devojaka.

- Ovako kako ja izgledam sa trideset i kusur, neke ne izgledaju ni sa 20. Toliko - napisala je nedavno.

"Volim moćne muškarce"

Sandra je svjevremeno na pitanje kakvog partnera želi, otkrila da joj treba moćan muškarac.

- Volim moćne i galantne muškarce koji će da mi ispune svaku želju. Nemam ih mnogo, samo dve! Mora bre da je muškarčina, da ume sa mnom, da je ludačka energija između nas. Da nije glup, volim inteligentne muškarce i mora da bude maza - napisala je pevačica.

"Bila sam sa oženjenim"

Nije krila da je imala emotivni odnos sa oženjenim i time je šokirala javnost.

1/5 Vidi galeriju Seksi Sandra Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Printskrin

- Ja sam iskrena osoba i javno sam rekla da sam bila sa oženjenim muškarcem, a to žene kriju, neće da kažu - rekla je Sandra i poručila devojkama da slede njen primer.

- Ne treba žena da bude ljubavnica, uvek treba da bude prva i poslednja. Kod mene je bila jako specifična situacija. Nisu u pitanju javne ličnosti. Naša ljubav je bila specifična, to više ne traje - objasnila je pevačica

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