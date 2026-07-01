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Zahvaljujući svojoj uspešnoj karijeri, pevačica Stanojka Mitrović Ćana stekla je bogatstvo, ali pored toga, ona sebe naziva "ženom iz naroda". Tokom života, ostala je sa obe noge na zemlji, a potekla je iz jednog sela, iz kuće koja se nalazi usred šume.

Tokom zime, Ćana se kroz šumu jedva probijala kroz sneg kako bi stigla do lokalnog puta.

- Kad sam ja bila mala, padao je toliki sneg da me odmah zatrpa. Tih snegova više nema, nigde nema, nema ih ni u Bosni ni ovde u Srbiji. Ja sam od neke svoje 18. godine na području Srbije, ako izuzmem pevanje po Evropi, ali uvek sam se vraćala, bila sam u Subotici, tamo sam nekako pevački krenula, ali, nema nigde tako tih velikih zima - rekla je Ćana, potom nastavila:

Ovako je ona izgledala nekada:

1/9 Vidi galeriju Ćana nekad i sad Foto: Ja Ćana YT, Dragan Kadić, ATAIMAGES

- Poprilično je bilo mučno, baš u tim zimskim vremenima mi smo išli, bili smo đaci pešaci, to je do četvrtog razreda, jer smo imali školu u našem selu, onda, od četvrtog do osmog, smo išli u susedno selo, a to je otprilike, 10 kilometara od mog sela, znači, računaj dva i po sata, računaj dvadeset, tamo i nazad. Bilo je mučno, ali se nekako smirenije živelo nego danas - priseća se pevačica za Blic.

O problemima u braku

Jednom prilikom, istakla je da su joj suprug i sin najveća podrška pred koncert, ali je za pomenuti medij iskreno priznala da u kući povremeno dolazi do razmirica.

1/6 Vidi galeriju Stanojka Mitrović Ćana sa suprugom Foto: ATA images

- Najveća stvarno. I oni proživljavaju sve sa mnom. Naravno, velika je to organizacija i ima puno stresa, naravno, jer ne bude uvek sve onako kako ste isplanirali. Čak i neki najobičniji dan kad planirate, pa vam se izvitoperi, a kamoli ovako nešto. Ali oni imaju razumevanja. To je normalno, ali to nije ništa krupno. To su stvari koje mi u hodu prevazilazimo. Svesni smo da je to tenzija koja raste pred koncert. Ja sam se smejala kada je Ivana Selakov pred koncert pričala: "Ja sam tri puta mislila da je rastava braka". Kod nas nije došlo do toga, ali imamo još vremena - rekla je tada Ćana kroz smeh.

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