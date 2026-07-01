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Veliko superfinale rijaliti programa “Elita“ biće održano u ponedeljak 20. jula, a situacija između učesnika Bele kuće nikada nije bila napetija.

Voditelj Milan Milošević ne krije uzbuđenje pred samu završnicu popularnog rijaliti programa, a sada je progovorio je o sukobima u Beloj kući, ali i favoritima, te otkriva da je na imanju u Šimanovcima nikad više favorita za pobedu.

- Nikada nije bio neizvesniji pobednik iako smo samo dvadeset dana do super finala. Imam njih pet ili šest u opciji, sve će biti na gledaocima koji moraju dobro da pritisnu i otvore buđelare, novčanike i štekove da dovedu svog favorita do pobede, jer biće jako za******. Imamo mnogo favorita i priču koju nakon tri godine privodimo kraju, ali volim da kažem da se nikada tu ništa ne završava, jer tu priču bi mogli da nastavimo i sledeće sezone. Pobediće onaj ko bude imao najviše glasova i to ne znači ni da je on najbolji, a ni da je najgori – iskren je Milan u razgovoru i istakao da je situacija između Stanije i Aneli promenljiva iz dana u dan.

1/8 Vidi galeriju Milan Milošević pred ulazak u Elitu Foto: Boba Nikolić

- Aneli je ušla sa pričom da je Asmin ostavio nju i otišao sa Stanijom, a sad kad su obe tamo to je sve pata karta i jedna drugu vređaju, iznose stvari, pa neka narod odluči. Mire se, kao da sve rade zbog plasmana i mislim da će trka biti između njih dve, ali sve će biti jasnije tek u "Narod pita" tada će biti mnogo žešće između Aneli, Stanije, Maje i Asmina. Mnogo je morbidnih reči palo, nekad me bude sramota što sam tamo.

Voditelj otkriva i ko se po njegovom mišljenju najviše srozao u aktuelnoj sezoni.

- Ne znam zašto je Maja dozvolila sebi da bude deo te priče, ona je najstrašnije isponižavana. Ovo je Majin najveći promašaj u životu i ona se nikada ovako nije izblamirala. Iz inata je ušla u vezu sa Asminom, to niko ne može da kaže da nije tako, pa pisala je na ruci slovo “L“, da je luda za Lukom, ali ona voli da bude glavna priča i uvek je treća. Videla je da nema priče bez toga i ne znam ko vidi perspektivu toj vezi. Najviše se srozala Maja u ovoj sezoni. Stanija se srozala jer je ostala u toj priči, a saznala je ko je Asmin. On je izašao iz njenog stana i rekao “jedva čekam da se vratim da pravimo malog Mustafu“, ko će tu znati, on se pretvarao da je voleo, ali očigledno nije – priča Milošević.

Kroz ovu sezonu prošao je veliki broj novih učesnika, ali malo se njih izdvojilo.

1/5 Vidi galeriju Milan Milošević u emisiji na Kurir TV Foto: Damir Dervišagić

- Viktor je pokazao muški stav, lep, zgodan i neophodan, može da muva ribe i istakao se kao novi učesnik. Boginja nije loša, Anastasija što je sa Borom je isto zanimljiva. Manje više to je to, ali uvek mogu da se proberu, takođe i Sandra Todić mislim da je naredna sezona njena i da će da pokida – otkriva Milan koji ističe da ljubavni rijaliti parovi neće opstati nakon “Elite“.

- Teodora ne voli Bebicu i ona je rekla Dači da će biti sa njim dok ne izađu napolje. Mina i Viktor odjednom pomirenje, kad izađu od toga nema ništa, pa Mina ni sa jednim nije uspela. Anita i Luka u tu ljubav tek ne verujem, pa on je rekao da je ušao u vezu da bi dokazao da može bez Aneli. Napravio joj dete nakon dve nedelje, to nema nigde, a on pokazuje da nije ravnodušan prema Aneli. Matora i Dragana isto, ona se ohladila, a Dragana je odlučila da će odabrati porodicu. Maja i Asmin nemaju nikakvu perspektivu, a Anastasija i Bora njihova ljubavna priča vodi samo ka zatvoru.

"O učesnicima Elite 10"

Milan je progovorio i o spektakularnoj “Eliti 10“, iako je želeo da bude misteriozan.

- U narednoj sezoni vidim Kačavendu, Daču, Terzu, Luku Vujovića, Sandru Todić, Lepog Miću, Viktora i Teodoru Delić bez Bebice to bi bilo zanimljivo i totalno bi se drugačije pokazala. Vidim dosta njih koji bi voleli. Asmina na primer i bilo bi super prepucavanja njegovo sa Filipom Carem u narednoj sezoni. Filipa bih najviše voleo, vidim da uživaju Anđela i on u Crikvenici i sad su krenula povezivanja, a ne bi oni dozvolili da se tako blisko snimaju da nema istine, ali oni to najbolje znaju. Pored Anđele, neka uđe i Gastoz, ali ona voli da se priča vrti oko nje. Čuo sam da je i Dalila možda u Srbiji i možda uđe i ona u “Elitu 10“ i to bi bilo jako zanimljivo, pored nje i Dejana. Volim i Karić kad je u rijalitiju, kada poludi i kad je slobodan. Mnoga zvučna imena su potpisala, mnogi dolaze na kastinge, velike promene i biće opasno – misteriozno otkriva voditelj.

"Moja kuća ima tri kupatila i sedam spavaćih soba"

1/14 Vidi galeriju Milan Milošević nekad i sad Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Privatna Arhiva

- Ulagalo se i kuća je nepresušan tunel i uvek se nešto radi. Prostrana je kuća, imam tri kupatila i toalet, tri kuhinje i dva dnevna boravka, sedam spavaćih soba. Valjda patim što ništa u mladosti nisam imao, čak sam i globus kupio, jer ga nisam imao kad sam išao u osnovnu školu – sa osmehom priča Milan.

Kurir.rs/Blic