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Velike tragedije obeležile su život pevačice Izvorinke Milošević, ali pored svega, ona je zadržala pozitivan duh. Nije imala problem da otvoreno govori o unutrašnjim borbama i teškom periodu koji je obeležio njen život.

U razmaku od pola godine, popularnoj pevačici su preminuli majka, otac i brat. Posle sedam godina, Izvorinka je postala udovica kada joj je preminuo i suprug, Miša Blam.

1/5 Vidi galeriju Izvorinka Milošević Foto: Foto: Printscreen Youtube / RTS Zabava - Zvanični kanal, Printscreen/Pink, Kurir Televizija

- Pre 14 godina su mi za šest meseci otišli mama, tata i brat. Cela porodica. Ona je meni bila više od kučeta, više od ljubimca. Mi smo prebrodili najteže trenutke. Kad ti ode mama i tata u roku od šest meseci, a posle toga čuješ da ti je umro brat od otkazivanja bubrega, onda imaš samo dva načina kako da se izvučeš. To je da snažno kažeš: 'Čekaj, da li moj sin, pošto već nema oca (i on je preminuo, Miša Blam) ne zaslužuje da nema ni majku?'. Ne! I ja sam onda uzela Bebu. Moja kuca maltezerka je meni značila sve. I onda meni veterinar kaže da moja kuca ima sarkom. Mi smo nemoćni. Izdahnula je na mojim rukama i otišla. I onda paradoks - pričala je pevačica kroz suze, a potom nastavila:

- Moja kuca je izdahnula, a sutradan, spletom okolnosti, bilo je venčanje mog sina. To je bilo planirano dugo, a ova koma s mojom kucom je trajala samo deset dana. Sutradan sam morala da se resetujem, da podignem glavu i nasmejem se, a srce mi je bilo raskomadano. Sabrala sam se i otišla na Davidovo venčanje, jer je zaslužio da ima nasmejanu majku. Uspela sam da se savladam, a onda je sve to prošlo i ušla sam u kuću i nije imao ko da me dočeka - rekla je Izvornika tokom gostovanja u emisiji "Grand magazin".

Ovako je izgledala nedavno kada ju je paparaco Kurira uslikao:

1/5 Vidi galeriju Izvorinka Milošević u šetnji Foto: Kurir

Pravo ime Izvorinke Milošević

Nije toliko poznato da je pravo ime pevačice zapravo Funtinjora Funta Luga. Ona je i o tome govorila jednom prilikom kada je za medije otkrila da njena porodica još od drugog svetskog rata koristi prezime Milošević. Istakla je da njeno pravo ime gotovo niko ne bi mogao pravilno da izgovori, a to je razlog zbog kog se godinama predstavlja umetničkim imenom.

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