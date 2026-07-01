"ZAŠTO BI BILO ČUDNO DA MILANČE RASPRODA TAŠ?" Stefan Babić iskreno o Radosavljeviću: Pesme koje je on otpevao, pevaće se uvek
Folk pevač i bivši učesnik takmičenja "Zvezde Granda" Stefan Babić nije iznenađen što je veliko interesovanje publike za koncertMilančeta Radosavljevića na Tašmajdanu.
- Ne, nije me iznenadilo jer je čovek ogromno ime u svetu naše muzike. Iako se nije toliko medijski eksponirao, ta generacija koja ga sluša je uvek znala da odvoji žito od kukolja, a ne samo starije generacije, već njega sluša i mlađa publika. I mlađe generacije na veseljima na kojima pevam mi traže da pevam njegove pesme. I ja ih prvi lično volim - rekao nam je mladi pevač.
- Pesme koje je ovaj čovek otpevao pevaće se uvek i generacije koje idu na koncerte sada možda nekih drugih izvođača koji su sada hajpovani, za nekoliko godina će opet doći na pesme koje peva Milanče - zaključio je on.
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