- Ne, nije me iznenadilo jer je čovek ogromno ime u svetu naše muzike. Iako se nije toliko medijski eksponirao, ta generacija koja ga sluša je uvek znala da odvoji žito od kukolja, a ne samo starije generacije, već njega sluša i mlađa publika. I mlađe generacije na veseljima na kojima pevam mi traže da pevam njegove pesme. I ja ih prvi lično volim - rekao nam je mladi pevač.