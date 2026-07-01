Slušaj vest

Supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović, aktivno sa svojim pratiocima na mrežama deli trenutke iz svog privatnog života, a ovog puta je privukla veliku pažnju.

Naime, ona se oglasila rano ujutru, tačno u pet sati i 15 minuta. U uskoj, sivoj haljini i bez mnogo šminke pozirala je pred ogledalom i poželela je svima dobro jutro.

Slobe ni na mapi

Vrlo ubrzo, osvanule su fotografije sa luksuzne destinacije na kojoj se sada nalazi. Uslikala je pogled koji se pruža sa terase, velike bazene okružene palmama i mirno more u pozadini. Jelena je svima želela da pokaže kako uživa u odmoru.

1/5 Vidi galeriju Jelena Radanović uživa na odmoru Foto: Printscreen Instagram

Iako često putuje sa suprugom, ovog puta je na odmor otišla sama. Zbog toga su njene objave posebno privukle pažnju, a mnogi su ostali bez daha na luksuzne prizore koje je podelila.

- Znate onaj ružan osećaj u stomaku kada je odmoru kraj? Ja ga odavno nemam. Gde god bila, uživam, ali se uvek radujem povratku kući. Ove zore letim kod muža - napisala je ona.

"Razmišljam da se razvedem"

Na mrežama je usledio opšti haos kada je Jelena Radanović ostavila zanimljiv komentar ispod videa u kojem je gostovala naša glumica Eva Ras.

U objavljenom viralnom snimku, a postavila ga je glumica Marijana Rakočević Zmajček, Eva je otvoreno govorila o intimnim odnosima. Glumica je tad priznala da loš intimni život i te kako jeste razlog za prekid braka, i istakla da se upravo zbog toga rastala od Danila Kiša.

1/7 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Instagram, Printcreen, Preent Screen

Slobina supruga se oglasila nakon što je videla snimak i nasmejala mnoge svojim šaljivim komentarom ispod videa.

- Tri puta gledam i opet ne znam da li da se razvodim ili da se ne razvodim - pisalo je u objavi.

Marijana joj je na to odgovorila i poručila joj sledeće reči.

- Hahaha, ti ni slučajno - napisala je ona tada.

BONUS video: