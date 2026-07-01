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Malo ko zna da je pevač Sloba Radanović mlađi od svoje supruge Jelene Radanović i to čak pet godina!

Iako razlika u godinama često nije merodavna, ali ipak privlači pažnju javnosti, njihov odnos dokazuje da su godine samo broj i da im ne predstavlja nikakvu prepreku.

Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

 Jelena ima brak iza sebe i dvoje dece

Jelena je već neko vreme u braku sa Slobom, sa kojim je dobila sina Damjana, koji je njeno treće dete.

Ona iz prethodnog braka ima dvojicu sinova koji žive sa njima, a koje je pevač prihvatio i odgaja kao svoje.

Par svoj privatni život uglavnom drži dalje od očiju javnosti, ali povremeno podele trenutke porodične sreće na društvenim mrežama, gde se vidi njihova povezanost i sklad.

"Na 88 sati posta"

Žena pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović, otišla je na odmor, dok njen muž ima pregršt obaveza i koncerata po Srbiji i regionu.

Letnje dane Jelena je rešila da iskoristi na najbolji način, pa je otišla daleko od Srbije.

Jelena Radanović Foto: Instagram, Printcreen, Preent Screen

Ipak, iako je na odmoru, ona poštuje post.

Podelila je situaciju sa plaže, gde je pozirala na ležaljci u minijaturnom bikiniju, dok je konobar oko nje služio koktele.

Jelena je na to prokomentarisala:

- Kokteli prolaze pored mene, na 88 sati posta sam. Sutra ujutru će biti 100 sati i tada ću jesti - otkrila je ona.

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19:38
STARS EP602 20.06.2026. Izvor: Kurir TV