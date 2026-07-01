IZNENADIĆETE SE KAD ČUJETE KOLIKO JE SLOBA RADANOVIĆ MLAĐI OD SUPRUGE! Njhov odnos dokazuje da su godine samo broj
Malo ko zna da je pevač Sloba Radanović mlađi od svoje supruge Jelene Radanović i to čak pet godina!
Iako razlika u godinama često nije merodavna, ali ipak privlači pažnju javnosti, njihov odnos dokazuje da su godine samo broj i da im ne predstavlja nikakvu prepreku.
Jelena ima brak iza sebe i dvoje dece
Jelena je već neko vreme u braku sa Slobom, sa kojim je dobila sina Damjana, koji je njeno treće dete.
Ona iz prethodnog braka ima dvojicu sinova koji žive sa njima, a koje je pevač prihvatio i odgaja kao svoje.
Par svoj privatni život uglavnom drži dalje od očiju javnosti, ali povremeno podele trenutke porodične sreće na društvenim mrežama, gde se vidi njihova povezanost i sklad.
"Na 88 sati posta"
Žena pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović, otišla je na odmor, dok njen muž ima pregršt obaveza i koncerata po Srbiji i regionu.
Letnje dane Jelena je rešila da iskoristi na najbolji način, pa je otišla daleko od Srbije.
Ipak, iako je na odmoru, ona poštuje post.
Podelila je situaciju sa plaže, gde je pozirala na ležaljci u minijaturnom bikiniju, dok je konobar oko nje služio koktele.
Jelena je na to prokomentarisala:
- Kokteli prolaze pored mene, na 88 sati posta sam. Sutra ujutru će biti 100 sati i tada ću jesti - otkrila je ona.