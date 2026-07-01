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Žana Omnia, nekadašnja rijaliti učesnica, zajedno sa svojom naslednicom Irinom nije štedela reči o Vanji Živić.

Naime, one su svoj sud o aktuelnoj takmičarki dale u emisiji "Pitao bih za druga" putem Viber poziva kada su ih u program uključili Joca novinar i voditelji Stefan Milošević Panda.

"To je od mog bivšeg muža"

- Dotična gospođica mi nije tema uopšte, a sve što je kačila na mrežama je materijal od mog bivšeg muža. Obzirom da je neko ko se usudio da udari na mene, a skrenula sam mu pažnju baš zbog našeg dobrog odnosa i rekla sam mu da ne nosi stvari učesnici koja je u rijalitiju, da ne šalje cveće i ne petlja mene i moj posao u rijalitiju. Ukoliko je sve to na taj način uradio, sada sam sigurna da želi da bude deo rijalitija. Samo čobani mogu uništavati letovanje svom detetu i majci svog deteta. Ona je sve klipove dobila - rekla je Žana.

1/9 Vidi galeriju Žana Omnia i Vanja Živić Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen

Irina se potom nadovezala i dala svoj komentar o snimku.

- Žena (Vanja) vrti dva argumenta u krug i priča neke budalaštine. Taj video koji je napravio dramu je bio smešan snimak. Meni Vanja nikad nije bila vidljivi neprijatelj nego sam uvek mislila da je mamin fan. Očigledno da smo joj mama i ja jako interesantne obzirom da se bavi našim životima dok smo mi na odmoru - rekla je Irina.

Joca ju je pitao kako komentariše to što je Vanja rekla da je Žana sa ljubavnikom u Crnoj Gori?

- Ona preti dokazima koji i dalje nisu objavljeni, više nemam komentara za jednu osobu koja dva argumenta vrti u krug - rekla je Irina.

"Iskoristio ju je"

- Moramo da se nadovežemo i na to da će krivično odgovarati svako za taj postupak, ovo je klasična iznuda i ucena putem javnosti. Ja novce za takve nemam, tako da ja Vanji ne mogu da dam. Ja poslednjih 15 godina letujem sa mojom ćerkom po 2-3 meseca na moru. Imam oženjenog muškarca i u Albaniji, Makednoji i Španiji... Ne vidim problem i da je sve tako, a nije. Ovde se radi o jednom krivičnom delu jer su gluplji nego što sam mislila - rekla je Žana.

1/7 Vidi galeriju Vanja Živić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Vanja je tebe optuživala za svingeraj - dodao je Joca.

- Ona ne zna ni šta znači reč svinger, ona misli da je to kad ide deset muškaraca na jednu ženu, gluplja je nego što sam mislila. Meni ona nije tema, ona je samo iskorišćena od mog bivšeg muža da gazi mene - rekla je Žana.

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