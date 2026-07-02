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Pevačica Izvorinka Milošević iz braka sa pokojnim muzičarem Mihailom Mišom Blamom ima sina Davida, za kojeg mnogi tvrde da je opasan frajer. Iako je odrastao okružen muzičkim legendama, on je izabrao potpuno neočekivan životni put, a pevačica je nedavno progovorila o detaljima njihovog odnosa, ali i jednom svom potezu koji je mogao da im uništi odnos.

David je izrastao u pravog zavodnika čiji izgled mami uzdahe, ali uprkos neverovatnim genima, on je još kao tinejdžer rekao veliko "ne" muzici.

Iako mu je otac bio muzičar Miša Blam, a deda čuveni Rafael Blam, jedan od osnivača Narodnog orkestra, David je završio samo nižu muzičku školu i odlučio se za Fakultet poslovnih studija.

1/4 Vidi galeriju David Blam Foto: Printscreen/Instagram

Kako je Izvorinka otvoreno priznala, njegova odluka joj je u početku veoma teško pala:

- Zamislite, ne želi da se bavi muzikom... U početku mi je bilo teško zbog te njegove odluke, sada više nije. ’Leba ne bi imao da pojede. Sigurno - ispričala je pevačica i dodala da joj je sin sa samo 14 godina saopštio da ne želi da svira.

Iako bi mnoge devojke danas poželele da im ovakav frajer bude partner, Davidovo srce je već duže vreme zauzeto.

"Moj sin bi se mene odrekao..."

Izvorinka je jednom prilikom šokirala javnost priznanjem da je bila u strastvenoj romansi sa muškarcem koji je samo malo stariji od Davida!

- Zar meni u ovim godinama to da se desi? Mnogo mi se svideo, takav šarm i harizma, a mnogo je bio mlađi. Sramota me je i da izgovorim koliko. Užasno je mlad - priznala je pevačica, a onda otkrila i da je strahovala od reakcije svog naslednika:

1/5 Vidi galeriju Izvorinka Milošević Foto: Foto: Printscreen Youtube / RTS Zabava - Zvanični kanal, Printscreen/Pink, Kurir Televizija

- To je katastrofa, moj sin bi se mene odrekao. Ispričala sam sinu, on nije ništa rekao.

Izvorinka je istakla da je zbog manjka samopouzdanja, ali i spoznaje da "postoji pristojna granica", odlučila da se tom muškarcu više nikada ne vrati.