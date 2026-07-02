RAZGOLITILA SE KRAJ BAZENA I POKAZALA SAVRŠENU FIGURU! Ivana Šopić pozirala u oskudnom bikiniju i pokazala prirodno lice bez filtera (FOTO)
Voditeljka i bivša učesnica rijalitija Ivana Šopić ponovo je privukla pažnju pratilaca na društvenim mrežama, ovoga puta fotografijama sa bazena. Tokom posete Maji i Alenu Hadroviću, Ivana je uživala u opuštenoj atmosferi, a za sunčani dan odabrala je atraktivan bikini koji je istakao njenu vitku figuru i preplanuli ten.
Pred objektivom je pozirala u različitim izdanjima, pa su se ispod objave brzo nizali komplimenti i reakcije njenih pratilaca. Posebnu pažnju privuklo je to što je na fotografijama bila bez trunke šminke, zbog čega su mnogi komentarisali njen prirodan izgled.
Ivana je tokom fotografisanja menjala poze, a na pojedinim kadrovima nosila je i naočare za sunce, dok je na drugima pokazala lice bez ikakvih filtera.
"Sedela sam sa oženjenim čovekom koji je bio sa Ivanom u vezi"
Jelena Ilić je, podsetimo, nedavno pričala o Ivani.
- Ona je mislila da ja plačem zbog nje. O meni se sve zna, a o njoj se ne zna, a ja sam pogodila u centar i sve što sam znala - rekla je ona i dodala:
- Ja sam sedela za stolom sa čovekom koji je bio sa njom u vezi a u tom trenutku oženjen, a takođe njena bivša drugarica bila sa njim u vezi pa su se oko toga posvađale i ona drugarici nije vratila haljine, odela, a ona joj je to pozajmljivala za emisije. Ja to sve znam, a nisam pričala, a ti mene čačkaš kao voditelj, što je legitimno i onda dođeš u emisiju da me pljuješ.