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Pevačica Mina Kostić i njen verenik Mane Ćuruvija Kasper, prema pisanjima domaćih medija, nedavno su napustili Beograd. Rešili su da se opuste i uživaju, daleko od očiju javnosti, nakon teškog perioda kroz koji su prošli.

Nakon izlaska iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević", gde je provela 23 dana, Mina Kostić, kako se navodilo, nije napuštala stan, a onda su zajedno otišli na more.

Kasper je otkrio kako se Mina sada oseća.

- Mina je super. Uživamo u odmoru i miru. Pozdrav od nas - kratko je poručio Kasper za "Blic".

1/6 Vidi galeriju Mina izašla iz Laze Foto: Ilija Ilić

Komšije o Mini Kostić

Pevačica Mina Kostić pre nedelju dana napustila je psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u kojoj je provela 23 dana, a njeno zdravstveno stanje ozbiljno je zabrinulo javnost i njene najbliže.

Njene komšije do detalja su opisale šta se dešavalo u danima nakon njenog povratka, ističući da je pevačica nakon perioda izolacije u stanu napustila srpsku prestonicu.

– Minu nismo videli otkad je puštena iz "Laze". Otkad je došla, nije izlazila iz stana. Sve vreme s njom u stanu je bio Kasper. On ulazi i izlazi s vremena na vreme, prošeta kučiće tu po parku, ali od nje ni traga ni glasa. Bila je zaključana u kući otkad se vratila iz bolnice, ali su pre dva-tri dana otišli zajedno negde. Čula sam da su otišli na more da se malo oporavi i skloni od svega još neko vreme. Sigurno će ići i u neki manastir, prijaće joj to posle svega što je proživela – rekle su pevačicine komšije za Kurir.

Kasper: "Izgovorene su demonske stvari"

Ubrzo nakon što je Mina napustila kliniku u pratnji svog partnera, Kasper je odlučio da prekine ćutanje i stane na put nagađanjima koja su ih pratila tokom prethodnog perioda. On je istakao da su oni dobro i obratio se svima koji su im pružili podršku.

1/9 Vidi galeriju Kasper došao po Minu Kostić u Lazu Lazarević Foto: Ilija Ilić, Kurir