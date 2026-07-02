Slušaj vest

Bivši košarkaš Vlade Divac i njegova supruga Ana proslavili su 37 godina braka, a tim povodom oboje su se oglasili na društvenim mrežama i podelili emotivne poruke sa svojim pratiocima.

Proslavljeni košarkaš objavio je njihovu zajedničku fotografiju i uz nju napisao: „Slavimo 37 godina ljubavi, smeha i nezaboravnih uspomena. Za predivno putovanje koje smo zajedno prošli i za još mnogo godina koje su pred nama. Srećna nam 37. godišnjica!“

Ni Ana nije propustila priliku da obeleži važan datum. Ona je na svom profilu podelila fotografiju raskošnog buketa cveća, a uz objavu je u svom duhovitom stilu poručila: „Za 37 godina braka, šumu treba da mi posadi.“

Ana Divac Foto: Printscreen/Instagram

Vlade i Ana Divac već decenijama važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a i ovog puta pokazali su da su ljubav, međusobno poštovanje i osmeh recept za dug i uspešan brak.

Par je ponosni su roditelji troje dece - Petre, Matije i Luke. Osim Petre, koja je inače usvojena, sinovi se uglavnom ne eksponiraju javno, ali bilo je i problematičnih perioda zbog kojih su njihova imena punila novinske stupce.

1/6 Vidi galeriju Ana i Vlade Divac Foto: Printskrin/Instagram, Damir Dervišagić, Pritnscreen/Instagram

Usvojili je kad je imala šest meseci

Petra Divac živi na relaciji Srbija-Amerika, a na atraktivnom izgledu pozavidele bi joj mnoge pripadnice lepšeg pola.

Ana i Petra Divac su gostovale u jednoj emisiji na RTS, a tom prilikom je prikazana i prva fotografija koja je nastala kada je Petara stigla u njihov dom.

- Sećam se jer je kod nas došla žena Amerikanka koja je usvojila dete iz Srbije, ta mala je imala 4-5 godina, a žena je imala i još jedno mlađe dete koje je dojila, pa me je Petra pitala da li sam ja nju dojila. Ja sam rekla tebe nisam, ona me je pitala jesi li Luku i Matiju, ja sam rekla jesam jer sam njih rodila, a tebe nisam.

To je bio prvi put da sam to rekla, ona je tada imala 4-5 godina. Kasnije smo joj objašnjavali u odnosu na njena pitanja. Rasla je sa tom činjenicom i informacijom, a druga olakšavajuća okolnost je bila što su najbolji prijatelji Lukini i Matijini bili usvojeni, tako da je to njoj bilo najnormalnije - navela je Ana tada.

1/10 Vidi galeriju Petra Divac Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Mlađi sin hapšen

Matija Divac, mlađi sin košarkaša Vlada Divca, uhapšen je 2016. zbog optužbe da je vozio u alkoholisanom stanju, javili su tada američki mediji.

Policijska patrola na autoputu u američkoj državi Kalifornija zaustavila je Matiju, prilikom čega je utvrđeno da je mladić vozio pod dejstvom alkohola, nakon čega je priveden. Matija je morao da provede noć u pritvoru, navela je lokalna mreža CBS.

Kada je zaustavljen, Matija je vozio automobil “Tesla” koji ide na električni pogon.

- Tačno je da je moj sin uhapšen zato što je imao veću količinu alkohola u krvi nego što je dozvoljeno. Vraćao se s neke žurke s drugarima i popio je više nego što je smeo. Policija ga je privela i tamo je zadržan dok se nije otreznio. To bi trebalo da mu bude za nauk, da takve stvari ne radi u budućnosti, ali, s druge strane, on je u takvim godinama, svi smo mi to prošli - rekla je tada Snežana Divac tada za medije.

- Sledi mu oduzimanje dozvole na 30 dana i dva dana društveno korisnog rada. Verovatno će čistiti ulice ili tako nešto. Nama kao roditeljima to nije nimalo prijatno, ali on je već punoletan i nećemo ga i mi sada kažnjavati. U zatvoru je mogao da vidi sve profile ljudi, i to je za njega novo životno iskustvo. Vidim da je i njemu krivo, ali na greškama se uči.

Najstariji sin se ne pojavljuje u javnosti

Luka Divac je nastariji sin Snežane i Vlade Divca i o njegovom životu se najmanje zna. On je okrenut umetnosti i bavi se režijom. Njegov kratki film “Boys and Girls“ dva puta je nagrađivan.