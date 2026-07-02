PRVE PAPARACO FOTKE MINE KOSTIĆ NAKON IZLASKA IZ LAZE! Evo gde je pevačica prvo otišla, odmah je potražila osveženje - jedan detalj svima zapao za oko (FOTO)
Pevačica Mina Kostić pre nešto više od nedelju dana napustila je psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević", u kojoj je provela 23 dana, a njeno zdravstveno stanje ozbiljno je zabrinulo javnost i njene najbliže.
Po izlasku iz bolnice, pevačicu su dočekali njen verenik Mane Ćuruvija Kasper i njena braća, sa kojima se uputila u svoj dom na Ledinama. Od tog trenutka, Mina Kostić se potpuno izolovala od spoljašnjeg sveta i sakrila od očiju javnosti.
Međutim, ekipi ''Paparaco lova'' nije promakao momenat kada je Mina stigla kući, pa je tom prilikom usnimljena u dvorištu.
Pevačica je prvo otišla do bazena koji je stajao u dvorištu da se rashladi, jer joj vrućina očigledno nimalo ne prija, a onda se pozdravila sa svojim bratancem.
Mina je sve vreme imala vrlo zabrinut izraz lica, a s obzirom na to da trenutno uživa sa Kasperom ovo je bila samo prva faza nakon što je napustila psihijatriju.
Podsetimo, Kasper je Minu potom odveo na odmor, odakle se oglasio i otrkio kako se pevačica oseća.
- Mina je super. Uživamo u odmoru i miru. Pozdrav od nas - kratko je poručio Kasper za "Blic".