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Pevačica Mina Kostić pre nešto više od nedelju dana napustila je psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević", u kojoj je provela 23 dana, a njeno zdravstveno stanje ozbiljno je zabrinulo javnost i njene najbliže.

Po izlasku iz bolnice, pevačicu su dočekali njen verenik Mane Ćuruvija Kasper i njena braća, sa kojima se uputila u svoj dom na Ledinama. Od tog trenutka, Mina Kostić se potpuno izolovala od spoljašnjeg sveta i sakrila od očiju javnosti.

Međutim, ekipi ''Paparaco lova'' nije promakao momenat kada je Mina stigla kući, pa je tom prilikom usnimljena u dvorištu.

1/4 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Printscreen/Paparaco lov

Pevačica je prvo otišla do bazena koji je stajao u dvorištu da se rashladi, jer joj vrućina očigledno nimalo ne prija, a onda se pozdravila sa svojim bratancem.

Mina je sve vreme imala vrlo zabrinut izraz lica, a s obzirom na to da trenutno uživa sa Kasperom ovo je bila samo prva faza nakon što je napustila psihijatriju.

Podsetimo, Kasper je Minu potom odveo na odmor, odakle se oglasio i otrkio kako se pevačica oseća.