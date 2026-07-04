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Nevena Stamenković, nekadašnja članica grupe "Models", ponovo je privukla pažnju javnosti odlukom da se vrati "običnom" poslu i zaposli u kineskoj radnji, nakon perioda u kojem je bila aktivna na platformi za odrasle. Ovo, inače, nije prvi put da se okušava u ovom poslu.

Ekipa Kurir televizije je posetila pevačicu na poslu, koja je za emisiju "Puls Srbije" otkrila zbog čega se vratila i kako se sada snalazi.

- Vratila sam se zato što mi je bilo dosadno kod kuće. Nedostajale su mi kolege, ovde sam upoznala divne ljude i jednostavno sam odlučila da se vratim i nastavim da radim. Sve je zaista bilo odlično. Imamo fantastičan kolektiv i sjajne šefove, ali sam se premorila i bio mi je potreban odmor. Napunila sam baterije i sada sam ponovo ovde. Trenutno radim na odeljenju mobilnih telefona - prodajem maske i punjače, a ugrađujem i zaštitna stakla - rekla je Stamenković.

Nekadašnja članica grupe Models i narodna poslanica Nevena Stamenković Foto: Kurir Televizija

Otkrila kako danas zarađuje

Nevena kaže da je zadovoljna novim životnim ritmom, da uspešno usklađuje dva posla i da joj takva odluka trenutno donosi i lično zadovoljstvo i dobru zaradu.

- Baš mi je lepo. Klima radi, okružena sam garderobom koju obožavam i zaista uživam na poslu. I dalje radim na platformi za odrasle. Radim oba posla istovremeno i zadovoljna sam kako sve funkcioniše. I posao u radnji i platforma mi idu odlično. Na mesečnom nivou nekada zaradim između tri i četiri hiljade evra - kaže ona.

Ozbiljan zaokret u poslovnom životu naprvila je u julu 2012. godina kada je izabrana za narodnu poslanicu u Skupštini Srbije. Na toj poziciji je bila dve godine, a onda se povukla iz javnog života. U međuvremenu se razvela.

Nekadašnja članica grupe "Models" i narodna poslanica prokomentarisala je vest da je veliku pažnju izazvala novost da se i Kristijan Golubović pridružio platformi za odrasle.

- To više nije nikakva tajna. Ljudi uglavnom prodaju svoje fotografije i sadržaj koji sami žele da objave. Meni za sada ide odlično i zadovoljna sam. Bilo je i nepristojnih ponuda, neki nude novac za intimne odnose, ali to nikada nisam prihvatila niti bih. Sada sam u mnogo boljem periodu života. Depresija je iza mene, posvetila sam se poslu i zaista se osećam dobro - za emisiju "Puls Srbije", istakla je Stamenković.

1/5 Vidi galeriju Nekadašnja članica grupe "Models" i narodna poslanica Nevena Stamenković radi u kineskoj robnoj kući! Foto: Kurir Televizija

03:23 NEKADA JE HARALA ESTRADOM I SEDELA U SKUPŠTINI, A DANAS RADI KOD KINEZA! Nevena models prodaje punjače kod kineza, a mesečno uzima na HILJADE EVRA! Izvor: Kurir televizija

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