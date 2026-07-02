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Lepa Lukić na početku svoje karijere kao i mnoge njene koleginice promenila je ime, a malo ko zna kako se prvobitno zvala.

Iako je karijera Lepe Lukić počela još davne 1964. godine pevačica se u javnosti nikada nije predstavljala svojim pravim imenom i prezimenom.

Tako je za mnoge, evo već 60 godina, pravo ime Lepe Lukić enigma.

Lepin zaštitni znak je predivan glas koji se prepoznaje na prvu loptu, ali i brojni hitovi bez kojih veselja ne mogu da prođu.

Međutim, malo ko zna kako se zapravo zove i preziva Lepa.

Zato će se sada mnogi iznenaditi kada čuju da je njeno pravo ime Lepava Mušović koje je promenila još na početku karijere, piše "Grand".

Kako je i sama isticala to je uradila kako bi njeno ime bilo upečatljivije i prepoznatljivije kod publike.

Dosta se spekululisalo i da se na ovaj korak odluče zato što se stide imena, ali estradnjaci obično imaju opravdanje za to da je u pitanju samo šoubiznis.

Lepa Lukić Foto: Damir Dervišagić

Dobila ime po očevoj švalerki

Pevačica je jednom otkrila kako je dobila ime

- Jesam krštena, moj otac je rekao kumu da se zovem Lepava, imao je švalerku koja se tako zvala, rekao je kumu da samo tako moram da se zovem. Imao je švalerku, ali je imao i moju majku. Moje ime je jedinstveno, ja ga mnogo volim. Sem majke i brata, niko me nije zvao Lepava. Imala sam dosta problema kad sam putovala.

Kurir.rs

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