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Kuća Petra Graša nalazi se u blizini Starog Hajdukovog placa u Splitu, udaljena od ulice i okružena je velikim dvorištem.

U toj kući je Grašo više od 20 godina živeo s bivšom suprugom Danijelom Martinović s kojom se rastao 2021. godine. Međutim, poznati pevač nije dugo samovao te je svoju sreću veoma brzo pronašao u romansi sa četrnaest godina mlađom partnerkom Hanom Huljić sa kojom je dobio dvoje dece, Albu i Tonija.

Ekipa ''Paparaco lova'' posetila je Split i tamo otkrila gde Grašo živi sa svojom porodicom.

- Pre je tu živeo sa Danijelom, sada živi sa ženom, nemojte me pitati šta mislim o njemu... - dodala je komšinica.

1/11 Vidi galeriju Kuća Petra Graša u Splitu Foto: Printscreen/Paparaco lov

Kuća je veoma lepo, ali ne preterano upadljiva, a ispred je vozni park pevača. U dvorištu se nalazi bazen, a vrednost ove kuće procenjena je na preko dva miliona evra.

- Meni on lično nije baš simpatičan - rekla je komšinica.

24 godine bilo sa pevačicom

Hrvatski muzičar Petar Grašo i pevačica Danijela Martinović važili su za jedan od najskladnijih parova na regionalnoj javnoj sceni. Nakon 24 godine zajedničkog života, njihova ljubavna priča okončana je 2021. godine, što je iznenadilo brojne fanove širom regiona.

1/7 Vidi galeriju Danijela Martinović Foto: Printskrin Youtube, Printscreen/YT

Kako su pisali hrvatski mediji, Petar je, dok je još bio u braku sa Danijelom započeo vezu sa Hanom Huljić, ćerkom svog dugogodišnjeg saradnika i prijatelja Tonči Huljić. Komšije iz Zagreba su tada ispičale da im je Hana često dolazila u penthaus, de se družila sa Danijelom, koja nije slutila da joj u isto vreme "obrađuje" muža. Više o tome pročitajte OVDE.

Hana i Petar krunisali ljubav brakom

Petar i Hana svoju ljubav krunisali su brakom 2022. godine, a iste godine postali su roditelji ćerke Albe. Njihova porodica proširena je dve godine kasnije, kada su dobili i sina Tonija.

1/10 Vidi galeriju Petar Grašo i Hana Huljić Foto: Nemanja Nikolić