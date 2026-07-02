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Slađa Delibašić decenijama važi za jednu od dama sa estrade koja brutalno izgleda. Mnogi se pitaju u čemu je caka njenog dobrog izgleda, a pevačica je nedavno šokirala javnost kada je otkrila da ne pije vodu i godinama jede jedno isto.

Iako naporno vežba kako bi održala svoju prepoznatljivu vitku liniju, Slađa Delibašić je otkrila da je njena ishrana zapravo svedena na minimum.

"Ja ništa ne jedem. Godinama jedem tost i salatu. Samo to jedem. Nisam ljubitelj hrane, slatkiše retko jedem, hleb nikada", priznala je pevačica i šokirala javnost.

Ne pije vodu

Ono što je posebno zaprepastilo mnoge jeste njena izjava o hidrataciji tokom dana, ali i tokom napornih fizičkih aktivnosti.

"Ne pijem vodu, pijem tonik, uveče vince... Popijem eventualno uveče jednu čašu vode. Nedavno su mi rekli da moraju da me uzmu za primer. Znam da nije dobro ovo što pričam, ali ne mogu da se foliram. Meni ovo prija i izgledam savršeno i ja i moja koža i telo. Takav mi organizam", iskrena je Slađa.

1/6 Vidi galeriju Slađa Delibašić Foto: Instagram, Jutjub/Đogani, Nemanja Nikolić

Ona je dodala i da joj ekstremni treninzi bez trunke tečnosti ne predstavljaju nikakav problem: "U stanju sam da trčim sat i po vremena i da ne uzmem gutljaj vode. Živim na tome".

Sve zna da radi

Poznato je da je sa ćerkom otvorila vrtić u koji godinama ulaže i gde radi, a profit joj se vraća i sve više uvećava. Bar o tome svedoče brojke. Ako je suditi po zvaničnim podacima iz Agencije za privredne registre, Slađa od obrazovne i vaspitne ustanove godišnje zaradi 160.000 evra, a to znači da, kad se podvuče crta, mesečno inkasira 13.000 evra. Inače, vrtić se nalazi u srcu Vračara, na atraktivnoj lokaciji, i važi za jedan od najelitnijih u Beogradu.