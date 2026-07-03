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Anabela Atijas iskoristila je sezonska sniženja u jednom beogradskom tržnom centru, gde je provela dosta vremena obilazeći radnje u potrazi za odgovarajućim komadima garderobe.

Pevačica nije odolela aktuelnim letnjim popustima, pa je iz prodavnica izašla sa nekoliko punih kesa. Najviše pažnje posvetila je izboru odeće za svoje najbliže, pa je, osim za sebe, kupovala i garderobu za ćerke, ali i za unuke.

1/2 Vidi galeriju Pevačica je primećena gde god da se pojavi Foto: Kurir

-Videlo se da pažljivo bira svaki komad. Nije kupovala stihijski, već je obilazila više radnji i upoređivala ponudu. Na kraju je izašla sa dosta kesa i delovalo je da je veoma zadovoljna kupovinom-ispričao je izvor koji se zatekao u tržnom centru.

Zna tačno šta joj treba

Poznato je da Anabela voli praktičnu i modernu garderobu, a sezonska sniženja očigledno nije želela da propusti. Popusti su joj bili odlična prilika da po povoljnijim cenama obnovi garderober cele porodice.

1/5 Vidi galeriju Pevačica voli da šopinguje Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

Nakon uspešne kupovine, pevačica je napustila tržni centar noseći pune kese, a osmeh na njenom licu govorio je da je pronašla sve što je planirala.