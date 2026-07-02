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Marija Kulić donela je odluku kada je reč o zdravstvenom stanju njene ćerke Miljane Kulić. Majka najpoznatije učesnice rijalitija, oglasila se na svom jutjub kanalu i otkrila da je rešila da Miljani pomogne da prevaziđe teške momente u kojima se nalazi.

- Našli smo rešenje za Miljanu. Tim stručnjaka će odlučiti koji je najbolji način za nju da smrša. Ona jednostavno nema karakter, ne pridržava se dijete i ne vežba redovno. Pre nekoliko godina je operisala želudac, ali ja tada nisam znala da ta operacija zapravo nije za labilne osobe. Urađene su joj analize, konsultovali smo psihijatra i psihologa i došli smo do zaključka da je kod nje u pitanju emotivno prejedanje - ispričala je Marija Kulić.

Miljana Kulić je već podvrgnuta prvim analizama krvi, urađena joj je kompletna biohemija, provereni su hormoni štitne žlezde, kao i insulinska rezistencija.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

- Nalazi su joj odlični. Holesterol jeste povišen zbog same kilaže, a gvožđe joj je sniženo jer nema slezinu, ali su hormoni dobri i insulinsku rezistenciju nema. Jedino nam sada ostaje da zakažemo pregled kod endokrinologa koji će na osnovu ovih analiza odrediti da li će Miljana moći da prima injekcije "Mundžaro" (Mounjaro). Nikako "Ozempik", jer sam čitala o brojnim nuspojavama. "Mundžaro" ampula deluje direktno na centar za glad i gubi se apetit, što je znatno bolje za nju - otkrila je Miljanina majka i dodala:

- Svesna sam da to ne može da uzima celog života, ali kako bude gubila kilažu, vratiće joj se samopouzdanje. Takođe, po savetu psihijatra, biće joj uveden i antidepresiv kako ne bi imala oscilacije raspoloženja.

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Marija ne krije da Miljana prolazi kroz težak period, ali ističe da odustajanje nije opcija.

- Naiđe joj period da bude bezvoljna i depresivna kao što je sada, ali to se dešava svima. Trudimo se svi, dajemo sve od sebe da se Miljana podigne i da bude bolje. Mora da bude tako jer smo uporni i ništa ne prepuštamo slučaju. Možda smo malo i zakasnili jer je kilaža već velika, ali eto preduzeli smo taj prvi, najvažniji korak - zaključila je Marija.