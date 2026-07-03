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Gocu Tržan sreli smo u jednom beogradskom tržnom centru, gde je odlučila da potraži spas od nesnosnih letnjih temperatura koje su tog dana dostigle čak 40 stepeni.

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Pevačica se sklonila od vrućine  Foto: Kurir

Vidno raspoložena, pevačica je vreme provodila u društvu prijateljica, sa kojima je sedela u jednom od kafića. Uz osmehe, opušten razgovor i šoljice omiljene kafe, pop zvezda je uživala u prijatnom ambijentu klimatizovanog prostora, daleko od vreline koja je zahvatila grad.

Na licu joj se nije mogao primetiti trag umora uprkos visokim temperaturama, a ležerno izdanje i dobro raspoloženje privukli su pažnju prolaznika koji su je prepoznali. Goca je delovala potpuno opušteno, posvećena razgovoru sa prijateljicama, dok je povremeno srdačno pozdravljala one koji su joj prilazili.

Voli da izlazi

Pevačica ume sebi da ugodi Foto: Preent Screen, R.Z./ATAImages, Printscreen/Instagram

Dok su mnogi spas od paklene žege potražili u svojim domovima, Goca je odlučila da nekoliko sati provede u tržnom centru, gde je uz kafu, prijatno društvo i rashlađen prostor napravila predah od letnjih vrućina.

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