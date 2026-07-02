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Nevena Stamenković, bivša članica grupe "Models" i bivša poslanica u Skupštini Srbije, a sada radnica u kineskom tržnom centru ne prestaje da intrigira javnost.

Jedna od najpoželjnijih devojaka devedestih otvorila je i sajt za odrasle, a na društvenoj mreži Instagram je sada podelila fotografije koje su muškarcima raspalile maštu.

Ona je na francuskom ležaju u spavaćoj sobi, pozirala u crnoj čipki, ističući svoju vitku figuru, što je oduševilo njene pratioce.

U prvom planu našle su se njene duge, izvajane noge, naglašene grudi i ravan stomak, dok je samopouzdano menjala poze pred objektivom.

Foto: Printscrean

U jednom trenutku okrenula se leđima i dodatno podgrejala atmosferu, naglašavajući svoju zadnjicu.

Foto: Printscrean

Celokupan utisak upotpunila je raspuštena kosa stilizovana u opuštene lokne, čime je još jednom potvrdila da i dalje zna kako da privuče pažnju i izazove lavinu komentara.

Foto: Printscrean

Sa nekadašnjim članicama grupe “Models” danas nije u kontaktu.

- Sve se raspalo, nisu se zadržala ta prijateljstva, sve su se poudavale, otišle na svoju stranu, nisam zadržala prijateljstvo ni sa jednom koleginicom. Svaka je kriva na svoj način, sve su imale svoju porodicu, zapostavile smo jedna drugu - kaže ona, ističući da sa sestrom Ivanom Stamenković Sindi ima odličan odnos:

- Delimo sve, ona i ja i ja smo najbolje prijateljice, sestre, ja nju obožavam. Ona je prema meni više zaštitnički nastrojena, celog života je tako, jer je ona tri i po godine starija od mene. Sindi i ja smo imale sve što smo poželele kao mlađe, baš smo bile razmažene, uživale smo.

Nevena je krajem prošle godine proslavila zajedno sa bivšim suprugom Srđanom Adžemovićem sinovo punoletstvo.