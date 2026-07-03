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Nekada dom ispunjen toplinom porodice Katarine Kaje Ostojić u Užicu, danas je prostor u kojem žive drugi ljudi svoje živote. Pevačica je prve stihove otpevala upravo u svom rodnom gradu, u kom je meštani, kao su nam rekli, dugo nisu videli.

O njenoj porodici njene nekadašnje komšije imaju samo lepe reči. I pored toga što su se, kad je pevačica imala 16 godina, preselili u Novi Sad, oni ih se i danas rado sete.

Ekipa Kurira koja je posetila Užice otišla je do kraja u kojem je Kaja odrastala. Iz svog devojačkog stana u prizemlju, koji se nalazi u mirnoj manjoj ulici, pevačici nije trebalo mnogo vremena do centra Užica.

Vrcava

Meštani kažu da se još kao dete istakla svojom vrcavom energijom, pa je često bila i u centru različitih dešavanja po gradu.

Njen nekadašnji prvi komšija je rado sa nama podelio sećanja na Kaju.

- Bila je đavo - pričao je dok se prisećao pevačicinog odrastanja, ali nije želeo da otkriva u kojim smicalicama je učestvovala kao dete.

U mlađim danima Kaja se razlikovala od druge dece. Talenat za muziku bio je primećen jako rano, a roditelji su odmah znali da će tada mala Katarina postati velika pevačica.

1/5 Vidi galeriju Kaja Ostojić Foto: Marko Karovic

Kao devojčica pevala je na raznim školskim i gradskim priredbama i takmičenjima, a saznali smo i gde je u Užicu volela da provodi vreme.

- Ovde je kao dete obožavala da dolazi sa roditeljima - priča nam vlasnik male obližnje picerije.

Kaže da se nakon preseljenja u drugi grad pevačica nije vraćala u svoj najdraži lokal, ali je on pamti kao vrlo vaspitanu devojku.

U tom lokalu, koji broji svega tri stola, Kaja je dolazila sa porodicom, a prostor je po svemu sudeći i napravljen tako da deci bude interesantan, pa nema sumnje da je ona ovde provela svoje najlepše dane.

Kako su nam rekli meštani Užica, porodica je u jednom trenutku rešila da se preseli u Novi Sad. Njihov nekadašnji komšija rekao je da je pevačicin otac osnovao firmu, koja je kasnije otišla u ruke Kajinog brata.

Građevinska firma

- Njen otac je u Novom Sadu otvorio građevinsku firmu. Prepisao ju je Kajinom bratu - otkriva nekadašnji pevačicin sugrađanin, istakavši da je do toga došlo jer ona tim putem nije želela da krene, već ju je oduvek zanimala samo muzika.

Pevačica se nije dugo zadržala u Novom Sadu. Preselila se u Beograd i počela da gradi karijeru.

1/6 Vidi galeriju Kaja Ostojić Foto: Printscreen YouTube, Instagram Prinscreen

Iako je kao tinejdžerka otišla iz rodnog grada, Kaja se u intervjuima često priseti svog odrastanja u Užicu.

- Odrasla sam u Užicu, pevala sam na trgu u horu, na danima osnovne škole. Išla sam i u muzičku školu, bila sam jako zauzeta klinka, sa 13 godina sam vodila emisiju na radiju, ali sve je to bilo na lokalnom nivou, a moje ozbiljnije pojavljivanje na televiziji bilo je u emisiji "Trikadur", prva sezona je bila, ja sam imala 15 godina i bila jedini maloletni učesnik. Tada nisu primali pevače ispod 18 godina, ali je moj tata potegao vezu samo da bi me čuli, preko Vesne Čipčić smo uspeli, ona je prijateljica mog tate iz detinjstva i Vesna je urgirala i rekla im: "Imam jedno dete koje je došlo iz Užica, samo da je čujete." To je bilo moje prvo ozbiljnije pojavljivanje. Kasnije, 2004. godine, pojavila sam se na festivalu Sunčane skale sa pesmom "Nedostupan", tu pesmu sam sama pisala - prisetila se svog početka Kaja svojevremeno za Novu.