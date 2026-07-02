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Barbara Bobak sinoć je nastupila u Beogradu, a tom prilikom novinari su došli u lokal u kom je nastupala kako bi razgovarali s njom. Barbara je bila vidno raspoložena, pa je sa osmehom odgovarala na sva pitanja.

Svoju liniju je dovela do perfekcije i smršala ozbiljno, ali ističe da je "nikad jača".

- Da, smršala sam, ali sam jaka kao bik. To ljudi često pomisle kad neko smrša, pa se postavlja ono pitanje "pa nemoj, kako ćeš? Pa previše". Ja nikad više snage nisam imala, nikad više sklekova nisam mogla da uradim. Pazite šta pitate, ide odmah...

Zbog izazovnog stajlinga, skrenuli su joj pažnju na muškarce u prvim redovima, a pevačica se našalila na svoj račun.

- Ima da vire sa svih strana, pa da čekaju šta će s koje strane da ispadne. Ovo je inače naš brend, domaći, to je devojka radila za mene za potrebe spota i toliko mi je dobro da sam morala da prošetam u ovom velelepnom lokalu.

1/6 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Kurir

Za možda i najaktuelniji estradni ljubavni par, Barbara nije imala šta da kaže.

- Otkud znam, niti se ja družim s njima, nije moj žanr, nije moj cirkus...

Ipak, u svom maniru, iskreno, Barbara je uspela da nas šokira priznanjem da ne nosi donji veš.

- Ne nosim gaće danas, jel' dovoljno? Ne nosim donji veš, ozbiljno, a dečko me je navikao i u golišavijem izdanju sam pevala i pojavljivala se, tako da... Najjače mi je to kad ljudi počnu da pričaju, kao "jaoj, vidi je, počela da se skida sada", a ja sam na prošlom kaveru za album bila potpuno gola, imala sam samo bodi pejnt.

Javno je govorila i da je posećivala nudističke plaže, ali kaže da ovog leta tamo neće ići.

- Ovog leta ne, to je moja prošlost. Bila sam, svako je bio, to moraš da odeš da vidiš. Bila sam kad nisam bila poznata, ali nemam pojma, tamo te niko ne benda 2 posto, najviše ima starijih ljudi i stranaca, niko te ne ferma, mnogo bolji vajb nego na običnim plažama.

Otkrila je i da koristi "usluge" astrologa i numerologa, ali da nije neko ko slepo veruje u to.

- Ne gatare, astrolog i neki numerolog, ali još nisam bila kod vračare, kada bi mi neko preporučio neku dobru vračaru možda bih otišla da vidim šta se tu dešava.

1/7 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Goran Popovski

Na pitanje koga bi omađijala, Barbara se osvrnula na svoj emotivni život:

- Pa ja sam srećno zaljubljena, to što sam trebala da omađijam, ja sam omađijala – rekla je ona, pa nastavila o dečku:

- Bila sam u fazonu da će da se provali ako slažem, a generalno uvek govorim istinu. Imam i ja pravo da mene neko voli.

I pored svega, ističe da nema šanse da ljudi saznaju ko joj je partner.

- Nema šanse da saznate.

Kako je u emisiji priznala novu ljubav, pitali smo je kako je reagovao njen dečko, a ona otkrila da je i njega šokirala.

- On se frapirao kad je čuo, zbunio se kad je čuo to. Nije očekivao, a nisam ni ja planirala to nego se prosto desilo u emisiji, rekla sam i šta me briga.

- Ne provodimo vreme na telefonima, provodimo ga interesantnije, kreativnije – na konstataciju novinara "bez donjeg veša", Barbara se nasmejala:

- Pa....

Uveliko se sprema za letnju turneju, pa smo je pitali da li se plaši crnogorskog primorja ove godine, s obzirom na to da je prošla godina bila jako loša po estradu.

- Meni se čini da će biti bolje, osećam u vazduhu da se desilo nešto po tom pitanju i mislim da smo čak i smirili doživljaj što se tiče tih cena, stvarno je jedno vreme bio haos sa tim cenama, nadam se najboljem. Spremna sam za leto, meni je leto popunjeno, pa kako bude – biće, ja ću da pevam isto kao što i uvek pevam i kada je 1.000 ljudi tu i kad je 50, svaki put isto.

- Dabogda svi kukali kao estrada i nemali para kao estrada. Šta je tu strašno dići kredit, dižu ljudi kredit da kupe kola, što da ne uloži u karijeru i to nešto što će da se vrati, meni je to logičnije. Možda ću ja dana-sutra dići kredit, verovatno ću da ga dizati sad kad budem radila nove spotove za novi album.

1/6 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Mina Dishlenkovich

Barbara je otkrila i ko po njoj zaslužuje mesto "prve dame" na estradi.

- Pa Svetlana Ražnatović.

Otkrila je da ne planira novi duet sa Teom i Sanjom, a dečko će joj se verovatno naći u nekom od novih spotova, ali dobro maskiran.

- Za sada ne, možda se to promeni, možda bi trio bio malo previše, ali ako napravimo dobru pesmu, što da ne. Pravi mskroz drugačiji album.

- Vrlo moguće, biće maskiran.

Za sam kraj je pomenula i koncert koji planira.

- I dalje je to u pregovorima i sastancima, planiram sledeće godine, ne bih baš da najavljujem ovako sada. Pa Beograd, pa Novi Sad - govorila je pevačica za Telegraf.