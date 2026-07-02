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Dia Kostić svojim iskrenim izjavama i zanimljivom prošlošću digla je buru na estradnom nebu, a nakon gala promocije albuma prvenca, odlučila je da sebi da malo oduška pa je otputovala na planinu gde uživa u prirodi i suncu. Pevačica nije kao većina otišla na more, već je iznajmila kuću na jednoj od planina u Srbiji gde se potpuno opustila.

Srpska Kardi Bi kako su je prozvali korisnici društvenih mreža, uživala je u potpunosti u miru i slobodi, a te trenutke zabeležila je fotografijama koje su oduševile muški rod.

Dia je prvo pozirala u minijaturnom bikiniju crvene boje pa se potom presvukla u zeleni, a njene obline nisu prošle nezapaženo. I ako je Dia nedavno izjavila da bi htela da ugradi silikone u zadnjicu, mnogi su nakon što su isplivale ove fotografije prokomentarisali da njoj to uopšte nije potrebno.

Ostaje samo pitanje ko je imao tu čast da uživa u ovim prizorima dok je Dia ovako pozirala.

1/6 Vidi galeriju Dia Kostić u bikiniju Foto: printscrean/instagram

Bila makro u Švajcarkoj

Dia Kostić šokirala je javnost priznanjem da je u Švajcarskoj radila kao makro, tvrdeći da su za nju radile i pojedine današnje poznate zvezde.

Pre nego što je zakoračila na javnu scenu, kako navodi, godinama je boravila i radila u Švajcarskoj, gde se, prema sopstvenim rečima, bavila organizovanjem posla za druge osobe.

-Najviše sam zaradila uz devojke, bila sam ženski makro. Mislim da je svima jasno šta to znači. Nisam radila sa ovima iz Elite u Tetovu, one su radile za mene. Nisu samo devojke bile uključene, radile su i starije gospođe, udate žene, kao i muškarci, ali njih je bilo malo, svega trojica. Elektru Elit ne poznajem, iako ona takođe radi u Švajcarskoj, ali je jedna devojka koja je radila za mene s njom bila u kontaktu. Starije žene su donosile najviše novca, muškarci ih vole - izjavila je Dia

Na pitanje novinara da li su među osobama koje su radile za nju bile i poznate javne ličnosti, Kostićeva je potvrdila da su takvi slučajevi postojali, ali nije želela da otkriva identitete.

-Nije važno da li su u pitanju pevačice, glumice ili rijaliti zvezde, bilo ih je više koje su radile za mene. Neke od njih su danas velike i poznate ličnosti. Ne želim da otkrivam ko su - navela je ona.