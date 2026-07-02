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Iako je danas Beograd zahvatila kiša, sve ukazuje na to da će publiku na velikom solističkom koncertu Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu dočekati mnogo lepše vreme.

Za petak je najavljeno razvedravanje, uz sunčane intervale i prijatne letnje temperature, pa će vremenske prilike biti idealne za muzički spektakl na otvorenom.

Otporan na sve vremenske prilike

1/5 Vidi galeriju Muzičar spreman za spektakl Foto: Ilija Ilić, Printksrin

Da je i sam želeo da proveri kakvo ga vreme očekuje, Milanče je pokazao u duhovitom videu koji je objavio na društvenim mrežama. U svom prepoznatljivom stilu pozvao je Hidrometeorološki zavod i nasmejao publiku.

„Halo, vremenska prognoza, kakvo će vreme biti u petak? Razvedrava se kad ja pevam, hvala. Vidimo se na Tašu“, rekao je Milanče kroz osmeh, a snimak je za kratko vreme osvojio brojne simpatije njegovih obožavalaca.

Da interesovanje za koncert ne jenjava potvrđuje i činjenica da je spektakl praktično rasprodat do poslednjeg mesta. Zbog ogromne potražnje organizatori su danas pustili u prodaju dodatnih 200 ulaznica, kako bi što više ljudi dobilo priliku da prisustvuje istorijskom događaju.

Sve je spremno za prvi solistički koncert Milančeta Radosavljevića u devetoj deceniji života, a ako je suditi po vremenskoj prognozi i velikom interesovanju publike, Tašmajdan će u petak biti mesto na kojem će se pevati od prve do poslednje pesme.

Karte možete kupiti putem linka:

https://efinity.rs/event-details/milance_radosavljevic_32155

Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.