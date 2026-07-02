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Anđela Đuričić pre neki dan je iznenadila pratioce kada je na društvenim mrežama otkrila da je otišla u Crikvenicu, rodni grad Filipa Cara.

Oni su uživali na brodu, krstareći Jadranom i upijajući sunce, dok su u opuštenoj atmosferi obilazili obalu. Osmesi nisu silazili sa njihovih lica, a u jednom trenutku odlučili su da podignu adrenalin i provozaju se skuterom na vodi. Uz mnogo smeha i dobre energije, jasno je da su se odlično zabavili.

"Jako je volim znam da i ona mene voli"

Iako su mnogi sumnjali u prirodu njihovog odnosa, Filip Car je rešio da se oglasi i stavi tačku na spekulacije da su on i Anđela Đuričić bilo šta više od prijatelja.

- Anđela je bila u Sloveniji, pa smo se dogovorili da svrati do mene jer se zaista nismo dugo videli i jako mi je drago bilo što je došla. Bilo nam je super, družili smo se i uživali. Ona je stvarno moj pravi prijatelj i neko koga jako volim, posebna je i znam da me takođe voli i poštuje. Voleo bih da još jednom ovo leto dođe da se kupamo, izlazimo i družimo. Oboje smo prošli poslednjih par godina veoma teške periode, mnogo rijalitija, ljubavnih brodoloma i svega je iza nas i onda se razumemo i nekako je drugačije kad je neko prošao istim putem da te razume. Ne znam jednostavno rečima opisati koliko mi je stalo do nje kao prijatelja i da je dobro, da je nasmejana i srećna jer zaista to zaslužuje. Ona i ja smo rođeni na isti dan i oboje potičemo iz porodica koje nisu uobičajene kada su rijaliti igrači u pitanju, malo i mi i naše porodice odskačemo od većine tamo, a kako sam rekao, jedno drugo razumemo i volimo da se šalimo i onda stvarno bude super... Jako bi voleo da dođe ponovo na malo duže i da upozna celu moju porodicu, prijatelje i sve jer mislim da smo ja i ona prijatelji za života - proučio je Filip.

1/7 Vidi galeriju POS*REM SE NA VEZU DALILE I MENE! Filip Car besan, priznao zbog čega mu je bio ZABRANJEN ulazak u Hrvatsku, a nije zbog SILOVANJA Foto: Printscreen/Zadruga, Printskrin, ATA images

"Stavili su mi 325 kubika u grudi"

Anđela Đuričić nedavno se podvrgla estetskoj korekciji i uvećala grudi, a danas je po prvi put javno progovorila o svim detaljima intervencije. Kako je otkrila, pod nož je otišla krajem februara, odmah po povratku iz Dubaija, a za ovu veliku promenu izdvojila je pozamašnu svotu novca.

- Požalila sam se doktorki kod koje sam radila usne i ona mi je prporučila jednu kliniku i hirurga u kog ima apsolutno poverenje. Otišla sam i nisam se pokajala, oduševio me je njihov pristup pacijentu, sve su mi lepo objasnili i smirili moje strahove - ispričala je Đuričićeva.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen, Kurir

- Ja sam tražila da to izgleda prirodno što više može i da moje grudi ne budu u prvom planu kad me neko pogleda. Rekla sam doktoru da on najbolje zna kako treba da uradi, ali da ostanem u okviru svog tela i konstitucije. Sećam se samo ulaska u salu. Operacija je trajala možda sat vremena, stavili su mi 325 kubika. To na moje grudi izgleda kao da imam 400. Radila sam novu tehniku, nisam sigurna kako se zove, ali znam da je reč o laganim imlantima i zbog toga sa platila 1.000 evra više. Operacija me je koštala 5.500 evra i apsolutno je vredelo, ja sam prezdovoljna - iskrena je bila Anđela, preneo je Informer.