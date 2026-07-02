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Nekadašnji maneken Vlada Vuksanović razvodi se od supruge Dahiane se razvode. Par je zajedno od 2018. godine i imaju dvoje dece, a vest o njihovom rastanku je sve zatekla.

Vlada i Dahiana su sa društvenih mreža obrisali sve zajedničke fotografije, a kako prijatelji bliski paru otkrivaju, razlog za ovu odluku je veliki razdor među njima i nepremostivi problemi.

Ipak, ljudi bliski paru ne isključuju da može doći do pomirenja.

1/4 Vidi galeriju Vlada Vuksanović stigao u Beograd Foto: MONDO/Đorđe Milošević

Zbog njega se preselila

Dahiana je inače iz Dominikanske Republike, a zbog ljubavi se preselila u Srbiju iako joj to nije bilo nimalo lako.

Par je započeo vezu 2018. godine nakon Vladinog raskida veridbe sa pevačicom Natašom Bekvalac.

Inače, Dahiana je veoma aktivna na društvenim mrežama gde je nedavno otkrila sa kakvim su se problemima suočili.

- On se oporavlja, ali budite oprezni s tortama, onim prskalicama, vatrometima za tortu... Nije stajao blizu, ali mu je to ipak upalo u oko i odmah smo morali na operaciju, da se to izvadi - rekla je ona i istakla da je Teodor sada bolje.

kurir / hello

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