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Vest o razvodu Vlade Vuksanovića iznenadila je mnoge, a on i supruga Dahiana se na ovu temu nisu oglašavali. Iako je svojevremeno važio za najzgodnijeg neženju, nakon što se oženio bivši maneken se povukao iz javnosti i o njegovom životu se malo zna.

Vlada je od 2018. godine u sa Dahianom, lepoticom iz Dominikanske Republike. Ona je zbog njihove ljubavi sve napustila i došla u Srbiju, a par ima dvoje dece - Ćerku Valentinu i sina Teodora.

Dahiana u bikiniju

Foto: Pritnscreen/Instagram

Atraktivna brineta je na društvenim mrežama veoma aktivna i prati je preko 10.000 ljudi. Ona često deli svoje autfite i fotografije sa putovanja, a njene fotke u bikiniju uvek izazovu lavinu komentara i ona dobije mnoštvo komplimenata na osnovu izvajanog tela.

Izbrisali zajedničke fotografije

Vlada i Dahiana su sa društvenih mreža obrisali sve zajedničke fotografije, a kako prijatelji bliski paru otkrivaju, razlog za ovu odluku je veliki razdor među njima i nepremostivi problemi.

1/7 Vidi galeriju Vlada Vuksanović sa ženom Foto: Pritnscreen/Instagram

Ipak, ljudi bliski paru za "Hello" su rekli da ne isključuju da može doći do pomirenja.

Inače, Par je započeo vezu 2018. godine nakon Vladinog raskida veridbe sa pevačicom Natašom Bekvalac.

kurir / hello

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