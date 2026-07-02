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Otac rijaliti učesnice Maje MarinkovićRadomir Marinković Taki oglasio se posle medijske ilegale i poprvi put reagovao na brutalne uvrede Asmina Durdžića na račun njegove ćerke.

Asmin Durdžić u više navrata udario je na Radomira Marinkovića Takija, te ga žestoko izvređao u svađama sa devojkom Majom Marinković, zbog čega Taki nije mogao da ostane tih, te se napokon oglasio za medije.

1/6 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Kurir TV, Petar Aleksić, Printscreen

On je nakon tri meseca rešio da se oglasi i otkrije pravo mišljenje o svom zetu Asminu Durdžiću, ali i njegovoj porodici o kojoj nije imao lepe reči.

- Ukoliko bude imao m*da da mi priđe na superfinalu, onda ću mu reći sve što imam. Ti monstrumi iz Cazina žele da budu popularni preko mene, dobili su trunčicu prostora i odmah su zamislili da su bitni, a ustvari su jedni miševi i monstrumi koji žele tuđoj deci smrt. Asmin nek izleči sebe i svoje traume, on ide kod Karamujića da mu istera đavole, a ne Maja - rekao je Taki za Pink.rs.

Brutalne uvrede

Podsetimo, na imanju u Šimanovcima sinoć se odvijala prava drama, koja je počela još jednom svađom Maje i Asmina, a završila se raskidom i brutalnim uvredama.

Maja je prigovorila dečku da gleda u neku od učesnica ''Elite 9'', što je kod njega izazvalo erupciju besa, pa je partnerki uputio niz skandaloznih uvreda.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Pritnscreen

- Koga ti kontrolišeš, koga? Završio sam sada. To tamo u Crikvenici! Mrš u Crikvenicu. Očima ne mogu da te gledam, skloni mi se s očiju..Gotovo je, gotovo je - besneo je Asmin.

Nakon što je obezbeđenje konačno uspelo da ih razdvoji, Asmin je ušao u hotel, pa uzeo drvenu motku, koju je pričvrstio za vrata, kako Maja ne bi mogla da uđe. Marinkovićeva je pokušala da razvali vrata, ali je obezbeđenje hitno reagovalo i odvratilo je od toga.