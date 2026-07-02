Spektakularnim koncertom u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort, Marija Šerifović svečano je otvorila Hyatt Summer Stage i publici priredila veče koje će se dugo pamtiti. Više od dva sata trajao je nastup tokom kojeg je od prvog do poslednjeg trenutka vladala neverovatna atmosfera, a publika gotovo da nijednog časa nije sedela – pevalo se uglas, igralo i uživalo u svakom stihu.



Marija je nizala svoje najveće hitove, a posebno emotivan trenutak usledio je kada je izvela “Molitvu”, pesmu koja joj je donela pobedu na Evroviziji. Sledeće godine navršava se tačno 20 godina od tog istorijskog trijumfa, pa je ovaj trenutak izazvao posebne emocije i kod publike i kod same pevačice.



Pored svog bogatog repertoara, Marija je priredila i nekoliko iznenađenja, pa su se tokom večeri čule i pesme Halida Bešlića i Lepe Brene, koje je publika ispratila gromoglasnim aplauzom i pevanjem u glas.



Poznata po tome da je veoma iskrena, zahtevna i kritična kada je u pitanju svaki detalj nastupa i putovanja, Marija ni ovoga puta nije krila utiske. Toliko je bila oduševljena organizacijom, atmosferom i prijemom u Kotoru da je deo svog boravka i koncerta podelila sa pratiocima na svom vlogu.