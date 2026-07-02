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Jedan od najzapaženijih takmičara ovogodišnje sezone "Zvezda Granda" bez sumnje je Nikola Đurić, koji je iz kruga u krug privlačio pažnju kako svojim glasom, tako i harizmom i scenskim nastupima.

Pored brojnih pohvala publike i komentara na društvenim mrežama, posebno su se izdvajale reči Dare Bubamare, koja nije krila simpatije prema talentovanom pevaču.

Jedan od njegovih nastupa koji je izazvao pravu lavinu reakcija bio je kada je izveo numeru "Što ja volim taj seks".

Dara Bubamara: "Nisam mogla da odbijem"

Atmosfera je u studiju dostigla vrhunac kada mu se na sceni pridružila upravo Dara Bubamara, koja nije odolela da zapeva zajedno sa njim.

1/4 Vidi galeriju Pored brojnih pohvala publike i komentara na društvenim mrežama, posebno su se izdvajale reči Dare Bubamare, koja nije krila simpatije prema talentovanom pevaču Foto: Printscreen

Njih dvoje napravili su šou za pamćenje, kakav publika do tada nije imala priliku da vidi u ovom muzičkom takmičenju, a snimci njihovog zajedničkog nastupa ubrzo su preplavili društvene mreže uz bezbroj pozitivnih komentara.

-On je mene pozvao da dođem i nisam mogla da odbijem - rekla je tada Dara kroz osmeh.

Međutim, to nije bio jedini put da je javno pohvalila Nikolu. Iz emisije u emisiju isticala je koliko je impresionirana njegovim napretkom i energijom koju donosi.

-Nikola, ti mene svaki put iznenadiš. Prvo sa tvojim osmehom, a onda scenskim nastupom. Odlično si pevao - poručila mu je nakon jednog od nastupa.

Ni u narednim krugovima nije štedela komplimente, pa je više puta istakla da je upravo Nikola jedan od njenih favorita.

-Izabrala sam Nikolu zato što je lep, zgodan, jako lepo peva i ima posebnu energiju - rekla je pevačica, dok je drugom prilikom kratko i jasno zaključila:

-Bravo, prelep si i prelepo pevaš.

Ko je dečko Dare Bubamare

Inače, Dara Bubamara je nedavno u javnosti pokazala svog novog, mlađeg dečka, koji ju je dopratio na snimanje emisije gde su pred svima razmenili sočan poljubac.

– Dovezao me, otvorio vrata i poljubio. Mi se ne krijemo, samo ne želimo da se eksponiramo. Moj dečko i ja smo zajedno godinu dana – otkrila je Dara i dodala da su započeli i zajednički život ističući da njen partner "vozi njihov auto".

1/5 Vidi galeriju Dara Bubamara slavi rođendan sa dečkom na Sardiniji Foto: Printscreen Instagram

Kako je navela, on je ranije živeo u Dubaiju, a sada je otvorio svoju firmu. Na šaljiva pitanja o njihovom intimnom odnosu i izjavi kod Bake Praseta o tome "kako njen dečko izdržava od 4 do 7", Dara Bubamara je kratko sa osmehom poručila: "Mi uživamo svaki dan". Dara se dotakla i teme proširenja porodice sa novim izabranikom, rekavši da "Bog sve diktira", baš kao i sve ostale situacije u njenom životu.