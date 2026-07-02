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Odnos Bore Santane i Anastasije Brčić iz dana u dan sve se više menja, a čini se da je u ponedeljak Bora najviše pobesneo kada je od svoje voljene osobe dobio mali budžet, zbog čega je ponovo izvređao.

Ipak, iako su Borina i Anastasijina porodica navikle na ovaj odnos tokom poslednjih meseci, čini se da su posle svake njihove svađe sve šokiraniji. Upravo iz tog razloga se za medije sada oglasio Anastasijin drugar Ognjen i žestoko prekorio Boru.

Stižu tužbe

1/5 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Kurir Televizija, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić

- Samo da kažem da pratim šta Bora radi i mogu da poručim: ''Mic po mic, tužba po tužba''. On ne pazi uopšte šta priča i kakve posledice mogu da budu, a uz nju i dalje stojim i čuvam joj leđa - poručio je Anastasijin drug.

Kako će odnos Bore i Anastasije teći do samog kraja, ostaje nam da pratimo i da budemo u kontaktu s njihovim porodicama kako bi znali njihova mišljenja.

kurir / pink.rs

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