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Voditeljka Sanja Marinković tvrdi da je razvod bio neminovan u njenom životu, zato što se ljubav između nje i bivšeg partnera ugasila.

Sanja je o privatnom životu iskreno govorila, te se osvrnula kako na aktuelne teme tako i na svoje rutine, pa je otkrila da i posle snimanja koja često traju i 12 sati, uspe da trenira, ili ode na jogu.

Sanja je posebno emotivna u ovom periodu i zbog toga što sin planira preseljenje u inostranstvo.

1/6 Vidi galeriju Sanja Marinković Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Pink, Kurir Televizija

Moja snimanja nekad traju od devet sati ujutru, pa sve do uveče, i razumem ako se neko šokira, ali snimam nekad po dve emisije. Obično radimo dve, nekad smo i tri, ali što je mnogo mnogo je, ali to ne umanjuje nikada moje raspoloženje.

Za emisiju se pripremam često uz pomoć nekih mojih rituala kojima sam verna i bez toga ne mogu da krenem u uspešan dan. To je samo čaša vode i idem pravo u teretanu. Tamo odradim hodanje na traci, malo trbušnjake ruke, sve to traje oko pola sata i onda popijem kafu.

Posle dođe kolega vozač i onda radim i 12 sati, pa napravimo fantastične emisije. Ja posle svakog snimanja imam taj adrenalin i posle toga ne mogu da spavam, pa često odem na jogu, na trčanje ili sa drugaricama na piće.

Ne idem u kafanu posle posla, odem samo na piće, ali mnogo više mi prija uveče joga. Puno sedim, istegnem se ili odem na trčanje, To mi mnogo pomaže jer resetujem glavu i telo, što na poslu ne mogu po 12 sati. Mislim da je kiseonik mnogo važan, on podmlađuje, brže razmišljamo i mislim da je sport kod mene velika pomoć za sve - rekla je Sanja Marinković.

Ona tvrdi da se lako može ostati u dobroj formi, samo ako postoji čvrsta disciplina.

- Što se mog fizičkog izgleda tiče, to je sve disciplina. Više puta sam to govorila. To je ljubav prema sebi, mnogo je važno u životu biti disciplinovan, bolje se osećaš, kada si žena lepše i izgledaš. Ne pijem nikakve kolagene, niti vitaminske infuzije.

Bavim se isključivo sportom, vodim računa i šta jedem. Pojedem ja naravno i palačinku sa Nutelom i plazmom, ali onda odem na traku, dobro se istrčim i sve to potrošim. Kad hoću da se dovedem u red samo se prebacim na proteine, gledam da ne grickam ništa između obroka ako je moguće i to je to.

Tretmani

O licu i te kako vodi računa, a kako ne voli plastične operacije, laseri su idealno rešenje za diskretne, ali dobre rezultate.

- Ne krijem da idem na bilo kakve tretmane. To su uglavnom laseri, ja rado podelim na svom Instagramu šta koristim, zato što je lepo da i druge žene vide i možda primene istu stvar. Jedna drugoj treba da budemo podrška, cilj je da u Srbiji žene budu lepe, sve će nam biti bolje.

Nisam od onih koje će da se žale javno, da sam se ugojila ili slično. U svakom slučaju sve i što radim kada su laseri za lice u pitanju, radim isključivo sa merom i uvek slušam svoju doktorku. Ona zna da sam ja striktna po tom pitanju i da nikada nisam za to da se u bilo čemu pretera - priča voditeljka.

Sanja se osvrnula i na negativne komentare na mrežama, kada se u jednom trenutku pisalo da su joj prirodne usne premale, te tvrdi da je ne zanima šta drugi misle o tome.

- Oni su to povezivali čak i sa crtama mog karaktera. Mene apsolutno ne zanima šta drugi misle, bitno mi je da sam ja zadovoljna. Smatram da je briga o sebi higijeni, da se hranimo zdravo iznutra, da vodimo računa i spolja i tako dalje.

O razvodima na estradi

Voditeljka tvrdi da ljudi nikako ne treba da ostaju u odnosima koji su toksični, te i da, kada dođe do nasilja, već je kasno.

Bivši muž Sanje Marinković:

1/4 Vidi galeriju Voditeljka Sanja Marinković bila je u braku sa suprugom Aleksandrom Uhrinom sa kojim ima sina Strahinju. Foto: Printscreen

Kada je reč o razvodima, ja više ni ne čitam portale jer je meni to postalo skroz normalno. Rastala sam se davnih dana, jedan razlog je bio za prijatelje, jedan za okolinu i jedan za javnost. Mi se nismo više dopunjavali na saznajnom nivou, vrednosnom i dogovorili smo se da kada dođe do toga da prestanemo da se volimo, da se rastanemo kako ne bismo počeli da se mrzimo.

To je moj savet ženama. Kada osetite u stomaku da to nije to, bolje da se rastavite, nego ostanete zajedno.

Ako počnete da se mrzite, to ode posle u frustraciju, a onda i u bolest. Jako je zato važno da nađete sebi adekvatnog gospodina, pogotovo ako planirate zajedno dete, jer ako nije tako, to vas kasnije košta živaca, vremena i mogućnosti.

Zato ne podržavam brakove po svaku cenu, roditelje po malim sredinama koji su branili ćerkama da se razvedu, na osnovu toga kako će reagovati okolina. Sve dok su se ćerke pojavljivale na vratima sa rezovima, pa onda kažu treba da se razvedeš.

Nije sramota razvesti se, već biti u brakovima koji nije dostojan tvoje ličnosti. Sramota je da deca budu u brakovima jer vam je stalno šta misli komšinica, nego kako se dete oseća. Svaki kraj je novi početak.

O sinu i preseljenju u inostranstvo

1/6 Vidi galeriju Sanja Marinković Foto: Petar Aleksić

Sanja tvrdi da je uskoro čeka preseljenje sina u inostranstvo, te je iskreno govorila o tome kako sve podnosi i kako se priprema na odvajanje.

- Imam dete koje kreće da studira, neće više živeti u Srbiji i sve je to ulaganje u jednu lepšu budućnost. Strahinja se šali da hoće da mi kupi kuče i kaže da ne ostanem sama. Dugo se na to sve pripremamo, idemo ka tome da dete bude zrelo, da upozna neke nove ljude i vrednosti, da sazreva koliko god da je to meni nekako emotivno teško - rekla je iskreno Sanja.

Kurir.rs/Blic