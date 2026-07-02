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Zdravko Čolić uvek se trudio da privatan život sačuva od medija, ali njegove ćerke otkako su porasle, privlače veliku pažnju javnosti. Una Čolić godinama je već aktivna na društvenim mrežama gde deli trenutke iz privatnog života.

Una je sada pokazala kako uživa u letnjim danima, a na Instagramu je podelila je fotografiju u kupaćem kostimu.

Foto: Printsxreen

Ona se ovoga puta odlučila za jednodelni model sa izraženim dekolteom. Kako bi lakše podnela vrućinu i kosu sklonila sa lica ona je isplela pletenicu.

Una je potom napravila selfi dok leži na stomaku te su njene obline došle do izražaja.

Ona se slikala iz svih uglova, te je pokazala i zategnute noge.

U vezi sa 10 godina starijim biznismenom

Una već neko vreme uživa u ljubavi sa 10 godina starijim biznismenom.

- Unin dečko bavi se preprodajom automobila i auto delova i u tome je veoma uspešan. On takođe poseduje lokale u Beogradu koje izdaje i od toga uzima veliki novac - rekao je izvor blizak ovom paru.

1/9 Vidi galeriju Una Čolić Foto: Pritnscreen/Instagram

Inače, kako pišu mediji, Čolina naslednica je navodno spremna za udaju i planiraju uskoro veridbu.

- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - pričao je nedavno izvor.

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