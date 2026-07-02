Aleksandar Aca Kos privukao je veliku pažnju javnosti otkako je počeo da živi sa političarem Čedomirom Čedom Jovanovićem . On je sada odgovarao na pitanja pratilaca i otkrio detalje privatnog života i obrazovanja.

O životu sa Čedom

- Njegova podrška meni i te kako znači. Ja sam bolja verzija sebe zahvaljujući njemu. Svaki dan mi govori “pročitaj knjigu, pogledaj ovaj film”, zahvaljujući njemu susrećemo se sa mnogim ljudima, on čovek sarađuje sa brojnim ljudima, ima velika poznanstva, zahvaljujući njemu proputovao sam svet. Zahvalan sam na druženju sa njim. Ponosan sam na svog prijatelja - rekao je on za Blic.