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Poznata folk pevačica i bivša učesnica nekoliko rijaliti programa Zorica Marković bez dlake na jeziku iskomentarisala je učesnice "Zadruga 9 Elite", ali i ljubavnu i zdravstvenu situaicju koleginice Mine Kostić. Govorila je i o svojim sinovima, dečku i poslovima.

Najpre je otkrila kako se sada oseća, budući da je imala zdravstvene probleme.

- Dobro sam. Imala sam neke problemčiće. Ne znam zašto ljudi uvek preuveličaju. Nije naivna stvar, ali nije toliko strašno. Sahranjivali su me toliko puta. Meni su zamenili stent, onaj se zapušio, kao kod zubara, pa staviš plombu - objasnila je Zorica Marković, pa otkrila kako danas žive njeni sinovi Dejan i Ilija.

Starijeg Dejana rodila je sa samo 15 godina u prvom braku, a u drugom je dobila mlađeg sina Iliju.

- Dejan sa suprugom živi u Arilju. Ne voli Beograd. Tamo su, puna im je kuća. Ilija je u Beogradu, svako na svoj način. Bitno je da su zdravi i da su normalni. Završili su fakultet, Ilija čak dva - ekonomiju i drugi za IT sektor. Odlučio se za ovo drugo - otkrila je pevačica, pa nam je rekla i da li i dalje nastupa i da li planira da se vraća u ugostiteljske vode.

"Pevam po par sati"

1/5 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Print Kurir, Prin Screen, Pritnscreen

- Ja radim, ljudi me zovu. Par sati, koliko oni žele, kao gost, kao iznenađenje. Nema potrebe kao ranije, po celi dan i celu noć. Svima dobro, i što se tiče atmosfere i honorara. Mislim da nije vreme da sad otvaram kafanu - objasnila je pevaćica, koja je trenutno srećna i na polju ljubavi.

Dečko mi je moje godište

- Ja sam ranije izmišljala da mi je partner 20 godina mlađi. Nekako mi je to bilo simpatično. Ovaj sad je moje godište. Gospodin. Sedimo, pričamo, držimo se za ruke. S**a ponekad. Sve smo mi to prošli. Razumevanje. Druženje, priča. Pametan je, hvala Bogu, Meni ne treba izgled - objasnila je Markovićeva.

Zorica o Kasperu: "Deluje mi hladno, ne dopada mi se"

1/9 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen/Instagram

Mediji bruje o ljubavnoj vezi pevačice Mine Kostić i njenog verenika Maneta Ćuruvije Kaspera, ali i o njenoj zdravstvenoj situaciji, s obzirom na to da je nedavno puštena iz psihijatrijske ustanocve "Laza Lazarević".

- Ne dopada mi se Kasper. Pitala sam našu zajedničku drugaricu kako je Mina, rekla mi je da je dobro. Iznenađena jesam, ali donekle i razumem. Kakvo je vreme i kako živimo, možda svi tamo završimo. Ona je super prošla. Ustanove i postoje da bismo se lečili. A on mi se lik ne sviđa. Ne poznajem ga, ali mi deluje nekako hladno. Kada ga vidim, ja se uplašim. Ne znam da li je on doprineo njenom stanju, ne znam ništa o njihovoj vezi - rekla je Zorica iskreno, pa dodala:

- Minu znam, ona je jedna lafica, dobra pevačica, lepa žena. Nismo se viđale često, ali uvek je bila srdačna. O njoj sve najlepše mogu da kažem.

Zorica o Kačavendi: "Nije sebi smela to da dozvoli"

Zorica se potom dotakla i tema iz rijalitija "Zadruga 9 Elita". Najpre je pevačica dala komentar na Milenu Kačavendu, sa kojom je imala sukobe u ovom rijalitiju.

- Ja ženu nisam ništa dirala. Šta ima veze što se preziva Lalić? To je devojačko prezime. Ja sam čula da je sa Janjušem bila napolju, ali nisam bila sto posto sigurna. Kažu ljudi da je istina to što pričaju Janjuš i Anđelo. Pale su joj maske. Ona je meni jasna kao dan. Kad se setim šta je uradila Ani Ćurčić ne može da mi bude žao. Mislim da ona sebi nije smela to da dozvoli. Pravila se pametna - naglasila je Zorica, koja je otkrila i ko su za nju potencijalni pobednici "Elite 9".

1/9 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

- Aneli, Stanija, Anđelo i Janjuš. Mala Boginja mi je uvek bila favorit. Šteta što se povukla. Maja nikako. Asmin nikako, ali ne znamo šta narod misli. Aneli je prošla pakao. Napadnuta sa svih strana. Ne rešiše ništa što se tiče deteta - rekla je ona, pa dodala još jednog svog favorita.

- Pored Boginje i Filip Đukić mi je favorit. Nije imao svađe, popio nokaut zbog ljubavi, priznao ostao dosledan. Radila bih isto što i on. Da li neko tera te devojke da spavaju sa njim? Šta je on kriv? Ja da sam muško bila bih gora od njega. To treba samo, da ne kažem šta, jer ništa drugo ne zaslužuju sa takvim ponašanjem. Fića je top - smatra Zorica Marković, koja je rešila da se preseli u Aranđelovac, gde je kupila kuću.

Oplela po Terzi koji se pomirio sa Sofijom

Pevačica nema lepo mišljenje o pomirenju Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze.

- Terza malo vaga, da ima neku priču. Mislim da Terza ne može nju očima da gleda. Kako posle Daneta? Dane jeste dekica, fin, gospodin. Uglađen, vitalan, imućan. Čuli smo sve. On lepo izgleda, sve to stoji. Zamisli da se ljubiš sa nekim, ko se ljubio sa nekim dekom. Kako to? Meni bi se gadilo. Mislim da se on jako kaje, ali da kod Milice nema nazad - poručuje Markovićeva.

1/5 Vidi galeriju Borislav Tezić Terza i Sofija Janjićijević na Elitoviziji Foto: Printscreen YouTube

Pevačica je oplela po mnogim stanovnicima imanja u Šimanovcima, za koje smatra da im tamo nije mesto.

- Mnogi su dosadni, ponavljaju se. Mislim na Draganu Matorinu. Ivan Marinković, svađali smo se, nije glup, on će sigurno ući. Lalićka nikako. Rasula se kao prah. Mina i Viktor su mi tako fejk, takva gluma. Jadno, vidi se. Mina je najlepša, ali ne znam šta se sa njenim mozgom dešava. Šteta. Pola je tamo neupotrebljivo - bila je oštra Zorica.

Kurir.rs/Blic