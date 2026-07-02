Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na jednom TikTok profilu pojavile su se fotografije poznatih ličnosti koje su posetile Hilandar, a posebnu pažnju privukla je objava sa pevačem Milanom Stankovićem.

Naime, korisnik koji se na ovoj društvenoj mreži potpisuje kao "conix" podelio je seriju fotografija uz objašnjenje da "ocenjuje poznate koje je upoznao na Hilandaru".

Iako nije poznato čime se tačno bavi niti koju je ulogu imao na Hilandaru, fotografije koje je objavio deluju prilično uverljivo.

1/10 Vidi galeriju Milan Stanković nekad i sad Foto: Printscree Youtube / Printscreen Instagram, Printscreen, Printscreen Facebook

Evo kakav ima utisak o Stankoviću

Najviše komentara izazvala je upravo fotografija sa Milanom Stankovićem, na kojoj, kako se može videti, poziraju na plaži bez odeće.

"Zanimljiv i gotivan, uvek za sprdnju i šalu, a kada je u pitanju ozbiljan razgovor ume da sasluša i daje najbolje savete", napisao je uz objavu.

Foto: Printscreen

Među ličnostima koje je takođe pomenuo nalaze se i pevač Radiša Trajković Đani, kao i košarkaši Aleksej Pokuševski i Aleksa Avramović.

Pogledajte dodatni snimak: