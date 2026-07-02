Slušaj vest

Na jednom TikTok profilu pojavile su se fotografije poznatih ličnosti koje su posetile Hilandar, a posebnu pažnju privukla je objava sa pevačem Milanom Stankovićem.

Naime, korisnik koji se na ovoj društvenoj mreži potpisuje kao "conix" podelio je seriju fotografija uz objašnjenje da "ocenjuje poznate koje je upoznao na Hilandaru".

Iako nije poznato čime se tačno bavi niti koju je ulogu imao na Hilandaru, fotografije koje je objavio deluju prilično uverljivo.

Milan Stanković nekad i sad Foto: Printscree Youtube / Printscreen Instagram, Printscreen, Printscreen Facebook

Evo kakav ima utisak o Stankoviću

Najviše komentara izazvala je upravo fotografija sa Milanom Stankovićem, na kojoj, kako se može videti, poziraju na plaži bez odeće.

"Zanimljiv i gotivan, uvek za sprdnju i šalu, a kada je u pitanju ozbiljan razgovor ume da sasluša i daje najbolje savete", napisao je uz objavu.

Slika zaslona 2026-07-02 u 22.04.34.jpg
Foto: Printscreen

Među ličnostima koje je takođe pomenuo nalaze se i pevač Radiša Trajković Đani, kao i košarkaši Aleksej Pokuševski i Aleksa Avramović.

Ne propustiteStarsMILAN STANKOVIĆ NAPRAVIO PRESEDAN I OBJAVIO EMOTIVNU FOTKU SA OVOM ŽENOM! Oglasio se posle dužeg vremena i podelio uspomenu
milna.jpg
StarsMILAN STANKOVIĆ UPUTIO BRUTALNU PORUKU JELENI KARLEUŠI! Na ove reči nije ostala IMUNA, odmah mu odgovorila! (FOTO)
collage.jpg
StarsŽENE U TRANSU, MILAN POKAZAO IZVAJANO TELO: OVOM fotografijom srušio je internet! (FOTO)
milan.jpg
StarsISPLIVALA SLIKA IZ DETINJSTVA MILANA STANKOVIĆA! Maleni MORNAR kosih očiju svima je ukrao srce, da li ga prepoznajete?! (FOTO)
milna.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

00:09
Anastasija Rilak Izvor: Privatna arhiva