NEPOZNATI DEČKO OBJAVIO GOLIŠAVU FOTKU SA MILANOM STANKOVIĆEM! Evo šta je rekao o njihovom odnosu
Na jednom TikTok profilu pojavile su se fotografije poznatih ličnosti koje su posetile Hilandar, a posebnu pažnju privukla je objava sa pevačem Milanom Stankovićem.
Naime, korisnik koji se na ovoj društvenoj mreži potpisuje kao "conix" podelio je seriju fotografija uz objašnjenje da "ocenjuje poznate koje je upoznao na Hilandaru".
Iako nije poznato čime se tačno bavi niti koju je ulogu imao na Hilandaru, fotografije koje je objavio deluju prilično uverljivo.
Evo kakav ima utisak o Stankoviću
Najviše komentara izazvala je upravo fotografija sa Milanom Stankovićem, na kojoj, kako se može videti, poziraju na plaži bez odeće.
"Zanimljiv i gotivan, uvek za sprdnju i šalu, a kada je u pitanju ozbiljan razgovor ume da sasluša i daje najbolje savete", napisao je uz objavu.
Među ličnostima koje je takođe pomenuo nalaze se i pevač Radiša Trajković Đani, kao i košarkaši Aleksej Pokuševski i Aleksa Avramović.
Pogledajte dodatni snimak: