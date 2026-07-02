- Da nije bilo Stanija Maja ne bi bila sa Asminom, a onda bi Sofija na kraju bila sa Asminom jer sa njim na kraju niko nije hteo da bude. Ja nikakvu priču ne vidim oko Sofije, ona samo brani Staniju, što je legitimno. Njima treba tema! - rekao je Milo, pa dodao:

- Nek Terza bude domaći, Dane će bazenčić i to je to. Ja bih najviše voleo da se Terza pomiri sa Slađom Blindom. Ona je keširala i bilo mu je top. On nek da honorare ćerkici i bivšoj verenici. Da je on dobar prema porodici ne bi sedeo u rijalitiju nego bi bio sa svojim detetom. To što on i Milica nisu uspeli kao partneri ne znači da ne mogu biti dobri roditelji - rekao je Milo.