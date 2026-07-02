Slušaj vest

Stanija Dobrojević iznela je informaciju da je svojevremenu Maju Marinković muž od njene tadašnje, najbolje drugarice, poznatiji kao Peca Vijagra ostavio u Budvi sa 200 evra i vratio se ženi i detetu.

Kada je čula, Maja je skočila kao oparena i uporno ponavljala kako je ovo laž i da se to nikad nije desilo i da nju niko nikad nije plaćao.

Progovorila Majina bivša prijateljica

Tim povodom oglasila Slađa Lazić Poršelina koja je, kako kaže, naredne godine sedela sa Majom u kafiću gde je i nastao skandal, pa joj je Maja ispričala sve detalje.

1/6 Vidi galeriju Slađa Poršelina Foto: Petar Aleksić, Printscreen

- Hoću da podržim Staniju. Istina je, meni je Maja pričala i svi konobari na plaži znaju da je Peca Vijagra ostavio Maju samu, da je to veče spakovao kofere za njega, a nju ostavio na ležaljci sa 200 evra. Ona je napravila haos na plaži. Ostavio je golu u hotelu, odjavio je sobu. Ona nije znala šta da radi, pa je zvala Takija jer ona ne zna sama ni da bukira hotel. Istina je, Peca je izbacio iz hotela i ostavio sa 200 evra, udarala je glavom na parkingu. Ona mi je pričala to na moru kad smo bile tamo, jer je po tome tamo poznata, konobari je po tome registruju. Ona je rekla jednom konobaru: "Ako se sećaš šta sam radila prošle godine, skandal je bio". Drugačije vi ne možete da ostavite Maju. Ona je meni to isto kao tadašnjoj, najboljoj drugarici pričala.

"Maja nije sponzoruša, ona je honorarka"

Podsetimo, Aleksandra Subotić nedavno je otvoreno progovorila o svom odnosu sa partnerom Pecom Raspopovićem, a tom prilikom otkrila je i dosad nepoznate detalje iz odnosa sa Majom Marinković, tvrdeći da joj je svojevremeno plaćala večere i finansijski pomagala u periodu kada nije imala dovoljno novca.

- Najbolja i najiskrenija. Plaća sam joj izlaske. Ja sam taj tip osobe i mogu da kažem za sebe da sam veliki džek. Ne volim da meni neko nešto plaća jer se osećam dužna. A kad platim prijateljima ručkove ili večere, ne osećam da mi duguju nešto, šta više, bude mi drago. Njoj sam kupovala svašta, učila sam je i da naruči. Nije imala novca kada se družila sa mnom, imala je nešto što je zaradila u rijalitiju, ali je sve to traćkala i potrošila - rekla je starleta, pa otkrila kakvo mišljenje ima o bivšoj prijatelji:

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Subotić uživa u životu Foto: Printscrean, Printscreen, Instagram