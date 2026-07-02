Slušaj vest

Voditeljka Dušica Jakovljević nije krila da se podvrgla nizu estetskih zahvata kako bi došla do željenog izgleda. Nju čeka još jedna operacija nosa, o čemu je nedavno govorila, a zbog toga se susretala i sa negativnim komentarima.

Dušica je sada zadovoljna svojim izgledom, a podelila je na Instagramu fotografiju u bikiniju i pokazala vitku liniju.

1/4 Vidi galeriju Voditeljka Dušica Jakovljević nije krila da se podvrgla nizu estetskih zahvata kako bi došla do željenog izgleda Foto: Printscreen, Petar Aleksić

Do izražaja su došle njene vitke noge, uzak struk kao i tetovaže koje ima po telu.

Žestoko odgovarala na prozivke

Dušica je nedavno odgovorila na prozivku da grudi nisu njene.

- Evo već 4, 5 godina jesu! Kada kupite televizor, jel to vaš televizor? Jeste. Kako onda grudi nisu moje? - napisala je Dušica,a potom dodala da sve češće javne ličnosti doživljavaju maltretiranje na mrežama samo zbog toga što su popularni.

Dušica o operacijama

Inače, Dušica je oduvek bila veoma transparentna kada su estetski zahvati u pitanju.

- Radila sam zube, usta i grudi, nos... Svaka žena se bolje oseća kada na sebi promeni nešto nabolje. Danas imam mnogo više samopouzdanja jer sam zadovoljna sobom. Ako će neko reći da sam izoperisana, pa neka sam -rekla je ona tada i dodala:

-Ne bih mogla da radim na televiziji da nisam zadovoljavala određene kriterijume.