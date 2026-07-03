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Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Nikola Jokić maksimalno se trudi da sačuva svoju privatnost - ne eksponira se u javnosti, retko daje intervjue i brižljivo čuva svoju intimu.

Jolić poseduje vilu u neselju Čeri Hils u Denveru, a jednom prilikom je pustio medije da zavire u njegov luksuzni dom.

Najveću pažnju izazvala je fotografija iz dnevne sobe, na kojoj se vide najvredniji trofeji koje je srpski as osvojio u karijeri. Naime, centralno mesto zauzimaju tri trofeja "Majkl Džordan" za MVP NBA lige i replika šampionskog "Larry O'Brien" pehara. Naravno, na stolu je i statua konja, koja odražava ogromnu ljubav i strast koju Srbin gaji prema ovim životinjama.

Sam enterijer Nikolinog doma odiše elegancijom i luksuzom. Visoki plafoni, stilizovan nameštaj, umentičke fotografije...

Vila od 4.5 miliona dolara



Jokić je 2021. godine kupio i vilu u naselju Čeri Hils u Denveru, koju je platio 4,5 miliona dolara. Njegov raskošni dom prostire se na mpresivnih 1.114 kvadratnih metara i broji čak 29 soba, od kojih većina ima i svoje kupatilo. Jokićev dom je okružen bujnim drvećem i zelenilom, pružajući porodici ne samo prostor za uživanje u prirodi, već i privatnost od znatiželjnih pogleda.

Na imanju je i veliki bazen, idealan za opuštanje tokom leta, dok unutrašnjost kuće odiše luksuzom. Kuća je opremljena privatnim bioskopom sa 12 sedišta, kao i teretanom, u kojoj Jokić održava formu za svoje košarkaške izazove.

Nikola Jokić kupio pet parcela da sazida vilu u Somboru

Podsetimo, pored bogatstva koje ima i mogućnosti da proputuje ceo svet, on je i dalje vezan za rodni Sombor.

Nikola Jokić pre četiri godine je započeo zidanje vile u rodnom gradu. Iako su privedeni kraju, radovi nisu završeni, a Jokić je kupio čak pet parcela kako bi izgradio luksuznu kuću sa ogromnom ogradom koja mu obezbeđuje privatnost.

Kurir je jednom prilikom bio ispred porodične kuće gde smo sreli čoveka koji najboljeg košarkaša sveta poznaje od malih nogu. Kako je tada rekao, generacijski je bliži Strahinji i Nemanji, starijoj braći, ali se dobro seća i najmađeg od njih.