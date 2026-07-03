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Nekadašnji maneken Vlada Vuksanovićrazvodi se od supruge Dahiane. Par je zajedno od 2018. godine i imaju dvoje dece, a vest o njihovom rastanku je sve zatekla.

U jeku priče o njegovom privatnom životu on se oglasio na svom Instagramu i pokazao sa kim i kako provodi vreme.

Vlada je podelio fotografiju iz restorana u Beogradu, gde je uživao sa prijateljima sa kojima je pozirao za stolom dok su na stolu bile vinske čaše.

Vlada Vuksanović
Vlada Vuksanović Foto: Printscreen/Instagram

Izbrisali zajedničke fotografije

Vlada i Dahiana su sa društvenih mreža obrisali sve zajedničke fotografije, a kako prijatelji bliski paru otkrivaju, razlog za ovu odluku je veliki razdor među njima i nepremostivi problemi.

Ipak, ljudi bliski paru za "Hello" su rekli da ne isključuju da može doći do pomirenja.

Vlada Vuksanović stigao u Beograd  Foto: MONDO/Đorđe Milošević

Ko je atraktivna brineta Dahiana

Vlada je od 2018. godine u sa Dahianom, lepoticom iz Dominikanske Republike. Ona je zbog njihove ljubavi sve napustila i došla u Srbiju, a par ima dvoje dece - Ćerku Valentinu i sina Teodora.

Vlada Vuksanović sa ženom  Foto: Pritnscreen/Instagram

Atraktivna brineta je na društvenim mrežama veoma aktivna i prati je preko 10.000 ljudi. Ona često deli svoje autfite i fotografije sa putovanja, a njene fotke u bikiniju uvek izazovu lavinu komentara i ona dobije mnoštvo komplimenata na osnovu izvajanog tela.

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