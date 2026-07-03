OGLASIO SE VLADO VUKSANOVIĆ NAKON PRIČA DA SE RAZVODI: Evo šta radi i s kim je bivši maneken (FOTO)
Nekadašnji maneken Vlada Vuksanovićrazvodi se od supruge Dahiane. Par je zajedno od 2018. godine i imaju dvoje dece, a vest o njihovom rastanku je sve zatekla.
U jeku priče o njegovom privatnom životu on se oglasio na svom Instagramu i pokazao sa kim i kako provodi vreme.
Vlada je podelio fotografiju iz restorana u Beogradu, gde je uživao sa prijateljima sa kojima je pozirao za stolom dok su na stolu bile vinske čaše.
Izbrisali zajedničke fotografije
Vlada i Dahiana su sa društvenih mreža obrisali sve zajedničke fotografije, a kako prijatelji bliski paru otkrivaju, razlog za ovu odluku je veliki razdor među njima i nepremostivi problemi.
Ipak, ljudi bliski paru za "Hello" su rekli da ne isključuju da može doći do pomirenja.
Ko je atraktivna brineta Dahiana
Vlada je od 2018. godine u sa Dahianom, lepoticom iz Dominikanske Republike. Ona je zbog njihove ljubavi sve napustila i došla u Srbiju, a par ima dvoje dece - Ćerku Valentinu i sina Teodora.
Atraktivna brineta je na društvenim mrežama veoma aktivna i prati je preko 10.000 ljudi. Ona često deli svoje autfite i fotografije sa putovanja, a njene fotke u bikiniju uvek izazovu lavinu komentara i ona dobije mnoštvo komplimenata na osnovu izvajanog tela.