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Srpska estrada odavno važi za sinonim raskošnog i luksuznog načina života. Skupoceni automobili, vile, egzotična putovanja i dizajnerski komadi samo su deo svakodnevice domaćih zvezda, koje ne kriju da za sopstveno zadovoljstvo i uživanje izdvajaju pravo malo bogatstvo. Pojedinim pevačima i javnim ličnostima nije problem da u jednom trenutku potroše i desetine hiljada evra za beg od svakodnevnice i odmor na egzotično putovanje.

Jelena Karleuša

Jelena Karleuša važi za jednu od najuspešnijih pevačica na domaćoj sceni, a njeni honorari dostižu ogromne iznose, pa ne čudi što za odmor izdvaja basnoslovne svote novca. Njena omiljena destinacija su Ujedinjeni Arapski Emirati, odnosno Dubai, koji posećuje i po nekoliko puta godišnje. Karleuša gotovo uvek odseda u luksuznim hotelima sa pet zvezdica, gde pet noćenja košta 10.000 evra. Takvi hoteli nude privatne plaže, moderno opremljene sobe sa najnovijom tehnologijom, spa-centre, ali i restorane svetskog renomea u kojima se služe specijaliteti internacionalne kuhinje.

Jelena Karleuša Foto: Printsceen/Tiktok

Lepa Brena

Lepa Brena svako leto provodi na porodičnoj jahti, čija se vrednost procenjuje na čak šest miliona evra. Ona i njen suprug Slobodan Živojinović uživaju u plovidbi Azurnom obalom, Sardinijom, Sicilijom, ali i duž crnogorskog i hrvatskog primorja.

1/6 Vidi galeriju JAHTA OD 6.000.000 €, 6 SPAVAĆIH SOBA! Zavirite u unutrašnjost BRODIĆA Lepe Brene! Na mermernom STOLU guta evrića, sami LUKSUZ Foto: Printsceen Facebook, Printscreen/Facebook

Nataša Bekvalac

Omiljena destinacija Nataše Bekvalac je špansko ostrvo Ibica, gde je boravila više puta - kako poslovno, tako i privatno. Upravo tamo je proslavila i svoj 44. rođendan u društvu sestre i najbližih prijatelja, a za to slavlje, prema pisanju medija, izdvojila je oko 20.000 evra. Na Ibici je snimila i dva spota, od kojih je jedan koštao više od 30.000 evra.

1/6 Vidi galeriju Nataša Bekvalac trči na plaži uz more u Španiji Foto: Printscreen Instagram

Dara Bubamara

Dara Bubamara poznata je kao veliki ljubitelj putovanja, a poslednjih godina za svoj odmor redovno bira Mikonos. Ni ovoga puta nije napravila izuzetak. Društvo joj pravi mlađi partner, a sudeći po objavama na društvenim mrežama, par ne štedi na luksuzu.

1/9 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Printscreen/Instagram, Kurir, Boba Nikolić

Pevačica često odseda u ekskluzivnim hotelima na ovom grčkom ostrvu, dok dane provodi na najpopularnijim plažama i u prestižnim restoranima. Prema saznanjima, za ovo putovanje izdvojila je oko 15.000 evra.