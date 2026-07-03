Slušaj vest

Bivši maneken Vlada Vuksanović se razvodi nakon osam godina braka, a vest je odjeknula u domaćoj javnosti. Vlada i njegova doskorašnja izabranica Dahiana, koji su u braku dobili svoje dece, odlučili su da stave tačku na svoju ljubav. Iako su oboje sa društvenih mreža obrisali zajedničke fotografije, pojedini mediji iz izvora bliski paru prenose da postoji mogućnost da premoste razlike i da se pomire.

Sada je Dahiana podelila na Instagramu svoju fotografiju uz pesmu:

"Dugo sam slušao svoje srce. I dani i meseci prolaze, razmišljajući o tvom mirisu".

1/9 Vidi galeriju Dahiana Foto: Pritnscreen/Instagram

I Vlada se oglasio putem društvenih mreža i pokazao kako se provodi u društvu pijatelja.

Izbrisali zajedničke fotografije

Vlada i Dahiana su sa društvenih mreža obrisali sve zajedničke fotografije, a kako prijatelji bliski paru otkrivaju, razlog za ovu odluku je veliki razdor među njima i nepremostivi problemi.

Ipak, ljudi bliski paru za "Hello" su rekli da ne isključuju da može doći do pomirenja.

Ko je bivša žena Vlade Vuksanovića?

Vlada je od 2018. godine u sa Dahianom, lepoticom iz Dominikanske Republike. Ona je zbog njihove ljubavi sve napustila i došla u Srbiju, a par ima dvoje dece - Ćerku Valentinu i sina Teodora.

1/7 Vidi galeriju Vlada Vuksanović sa ženom Foto: Pritnscreen/Instagram