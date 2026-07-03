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Pevač Nebojša Vojvodić pre nekoliko meseci imao je koncert u rodnoj Subotici, a njegov nastup je obeležio izuzetno dirljiv trenutak koji je rasplakao publiku.

Naime, tokom nastupa, Nebojša Vojvodić je sišao sa bine i zapevao svojoj majci koja je koncert pratila iz prvog reda u invalidskim kolicima. Kako je pevač otkrio, ovaj dirljivi gest se dogodio potpuno spontano dok je izvodio njenu omiljenu numeru.

– Pred sam koncert sam odlučio da neću da silazim, rekao sam i ženi da se deca ne penju na binu i nisam hteo da to ode u tom pravcu. U jednom momentu sam prelomio – ispričao je Vojvodić u emisiji „Grand Specijal“.

1/4 Vidi galeriju Nebojša Vojvodić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Bilo je teško"

Pevač je izvodio čuvenu pesmu "Pukni zoro", a kada je krenula druga strofa, doneo je brzu odluku da priđe majci.

– Znam koliko voli tu pesmu i koliko je ponosna na mene bila taj dan, sišao sam i otpevao sam joj. Bilo je teško, ne znam kako sam od silnih knedli u grlu uspeo da joj otpevam, ali ostavilo je to lep utisak – iskren je bio pevač o trenutku koji je raznežio čitavu javnost, a u publici su svi plakali.

Pevač je nedavno otvorio dušu o porodici.

- Uvek je porodica na prvom mestu i tako treba da bude. Najlakše ti je sa prijateljima koji te tapšu po ramenu, a moj kum je iskren i pravi prijatelj, koji ume da da pravu sugestiju. On je jedan od retkih od kojih prihvatam kritiku i verujem mu sto posto, i verujm da je on kao producent izabrao prave pesme i da je ovo prava stvar - rekao je Nebojša Vojvodić.