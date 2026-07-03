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Pevačica Marta Savić našla se na meti zbog izgleda od strane korisnika društvenim mreža, nakon što se nedavno pojavila nakon duže pauze na koncertu "Južnog vetra". Koliko je šokirana negativnim komentarima pokazala je objavom na Instagramu, a kolege sa estrade su joj odmah pružile podršku.

Ispod objave u kojoj govori o negativnim komentarima koje je dobila na račun svog izgleda, među prvima su joj podršku u komentarima pružile kolege sa estrade.

- Draga Marta, psi laju, karavani prolaze. Ne daj ni pet para za komentare. Svi mi znamo koliko si ti dobar i pošten čovek. Ljubi te drugarica - napisala je Ana Bekuta.

Foto: Kurir/Srđan Zelembaba

- Draga Marta, prava lepota nikada nije bila u godinama, već u dostojanstvu, karakteru i srcu. Imao sam privilegiju da radim sa tobom i znam kakva si osoba iza reflektora - dobra, nežna, profesionalna, dostojanstvena i puna poštovanja prema ljudima.

Ljudi koji vređaju ne govore mnogo o tebi, već o sebi. Vreme prolazi svima, ali ne prolaze dobrota, harizma i ono što čovek ostavi iza sebe. Ti si ostavila pesme, uspomene, emocije i porodicu na koju možeš da budeš ponosna.

Budi jaka, kao što si oduvek bila. Ne dozvoli da nekoliko ružnih komentara nadjača hiljade ljudi koji te vole i poštuju. Oni koji su imali sreću da te poznaju znaju tvoju pravu vrednost. Za mene ćeš uvek ostati dama, veliki umetnik i pre svega divan čovek. Glavu gore – dostojanstvo i dobrota uvek pobede mržnju. Uz tebe zauvek, napisao je Dejan Milićević.

Dejan Milićević ispričao sve o svom teškom životu Foto: Printscreen

- Draga Marta, ja te znam još kada sam kao devojčica počinjala sa pevanjem a ti si mi pružila podršku i pokazala pored toga što si velika zvezda da si i veliki čovek! Ljudi koji zaista imaju nešto vredno da ponude retko troše vreme na vređanje tuđeg izgleda. Najlakše je sakriti se iza ekrana i komentarisati nekoga.Tvoja vrednost nije u tome da li ćeš se dopasti svakome, već u tome kakva si osoba, koliko radiš i koliko emocije prenosiš ljudima kroz muziku.Ti si tih par komentara pobedila odavno jer tvoj uspeh govori više od tuđih komentara, napisala je Aleksandra Bursać.

- Rasplakali ste me, hvala vam od srca za sve ove reči, napisala je na kraju Marta i zahvalila se svojim kolegama.

Foto: Printscreen/Instagram

"Govore da sam nakaza"

Podsetimo, ona se oglasila na mrežama i otkrila kroz šta prolazi.