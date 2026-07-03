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Veliko finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" biće održano večeras od 21 čas na televiziji "Pink". U završnici pete sezone popularnog šou programa 19 takmičara boriće se za prvo mesto i laskavo prizanje pobednika "Pinkovih zvezda".

Na velelepnoj sceni "Pinkovog" muzičkog takmičenja večeras će nastupiti:

Igor Lošić, Luka Đokić, Irma Topolović, Mervan Mehmedović, Đorđe Jovanović, Ognjen Inđić, Robert Selinger, Dragana Mitrović, Kenan Hadžić, Haris Kajević, Stefan Cekić, Miodrag Đokić, Damiano Roi, Daria Subotić, Elsan Pilica, Anja Tabak, Džan Imamović, Ana Jokić i Jovan Gavrilović.

Članovi stručnog žirija takođe će se naći u svojim sudijskim stolicama i oceniti kandidate, program će voditi Bojana Lazić, u ime produkcije govoriće Ognjen Amidžić, a pobednik će biti odabran isključivo glasovima publike.

1/11 Vidi galeriju Muškarci Pinkove zvezde Foto: Boba Nikolić

Nova pravila u novoj sezoni

Voditelj Ognjen Amidžić preuzeo je reč tokom baraža i šokirao sve prisutne, saopštivši veliku promenu i odluku koja je iznenadila kako takmičare, tako i stručni žiri.

Nakon što su svi takmičari izveli po dve numere, usledio je napeti baraž u kojem su se našli Anja Tabak, Irma Topolović, Haris Kajević i Stefan Cekić. Umesto standardne procedure glasanja i eliminacije, Ognjen Amidžić je prekinuo tišinu i obratio se svima u studiju.

- Mislim da imamo četiri kandidata u baražu. Poštovani gledaoci, poštovani žiri, pratili smo ovo takmičenje jako dugo i došli smo na korak do finala, i pratili smo šta se dešava danas, glasovi žirija, čudne odluke, čudne situacije. Kada vi izaberete nekoga, produkcija se ne meša, ako je klimavo, produkcija ulazi da potvrdi, jer biramo finaliste. Kada vi odlučite da neko ide u baraž i ovih četvoro je večeras u baražu, lično mislim da ste svi vi videli njih u finalu, žiri nije - rekao je Ognjen, pa najavio promene u "Pinkovim zvezdama" od naredne sezone.

1/5 Vidi galeriju Ognjen Amidžić Foto: Pritnscreen